Маск заступився за проросійського блогера, заарештованого СБУ, і вимагає пояснень від Зеленського

Американський мільярдер Ілон Маск вимагає пояснень від Володимира Зеленського, чому в Україні затримали проросійського блогера.

Свій коментар бізнесмен залишив під дописом скандального телеведучого Такера Карлсона.

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На сторінці X Карлсон звинуватив українську владу, зокрема Володимира Зеленського, у "незаконному" затриманні та "катуванні" американця Гонсало Ліри. За словами американського пропагандиста, блогера нібито затримали через "критику" президента України.

Під цей допис понабігали критики президента Джо Байдена, які є прихильниками Росії, зокрема американський мільярдер Ілон Маск. Він написав: " Громадянин США сидить у в'язниці в Україні після того, як ми відправили понад 100 мільярдів доларів? Чи є в цій історії щось більше, ніж просто критика Зеленського? Якщо це все, то тут у нас серйозна проблема". Окрім того, бізнесмен тегнув у коментарі Зеленського та закликав до пояснень.

Що відомо про затримання СБУ блогера

У травні 2023 року СБУ повідомила про затримання іноземного блогера, який заперечував злочини російських окупантів та ображав українських захисників. Служба безпеки зібрала доказову базу на іноземного блогера.

"Фігурант має громадянство однієї з країн Латинської Америки, але вже декілька років проживає у Харкові. Після початку повномасштабного вторгнення блогер одним з перших підтримав російських загарбників та героїзував їхні воєнні злочини. Також він займався дискредитацією вищого військово-політичного керівництва та Сил оборони нашої держави", - встановили спецслужби.

За даними СБУ, навесні минулого року він особисто знімав провокативні відео, в яких намагався фіксувати обличчя українських захисників та ображав їх. Свої "стріми" публікував на двох власних каналах в Ютуб і Телеграм із загальною аудиторією майже 300 тис. підписників. Крім того, у своїх коментарях він заперечував факти російських ракетних ударів по українських містах та масових вбивств рашистами мирних людей.

Блогера підозрюють у виготовленні та поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України, вчинене повторно. Суд обрав міру запобіжного заходу ˗ тримання під вартою. Триває розслідування.

Нагадаємо, Ілон Маск зайняв проросійську позицію у війні Путіна проти України. Остання із його заява спрямована на президента Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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