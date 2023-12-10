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Маск заступився за проросійського блогера, заарештованого СБУ, і вимагає пояснень від Зеленського

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Маск заступився за проросійського блогера, заарештованого СБУ, і вимагає пояснень від Зеленського

Американський мільярдер Ілон Маск / Фото: Associated Press

За даними СБУ, блогер заперечував злочини російських окупантів та ображав українських захисників.

Американський мільярдер Ілон Маск вимагає пояснень від Володимира Зеленського, чому в Україні затримали проросійського блогера.

Свій коментар бізнесмен залишив під дописом скандального телеведучого Такера Карлсона. 

На сторінці X Карлсон звинуватив українську владу, зокрема Володимира Зеленського, у "незаконному" затриманні та "катуванні" американця Гонсало Ліри. За словами американського пропагандиста, блогера нібито затримали через "критику" президента України. 

Під цей допис понабігали критики президента Джо Байдена, які є прихильниками Росії, зокрема американський мільярдер Ілон Маск. Він написав: "Громадянин США сидить у в'язниці в Україні після того, як ми відправили понад 100 мільярдів доларів? Чи є в цій історії щось більше, ніж просто критика Зеленського? Якщо це все, то тут у нас серйозна проблема". Окрім того, бізнесмен тегнув у коментарі Зеленського та закликав до пояснень.

Що відомо про затримання СБУ блогера

У травні 2023 року СБУ повідомила про затримання іноземного блогера, який заперечував злочини російських окупантів та ображав українських захисників. Служба безпеки зібрала доказову базу на іноземного блогера. 

"Фігурант має громадянство однієї з країн Латинської Америки, але вже декілька років проживає у Харкові. Після початку повномасштабного вторгнення блогер одним з перших підтримав російських загарбників та героїзував їхні воєнні злочини. Також він займався дискредитацією вищого військово-політичного керівництва та Сил оборони нашої держави", - встановили спецслужби. 

За даними СБУ, навесні минулого року він особисто знімав провокативні відео, в яких намагався фіксувати обличчя українських захисників та ображав їх. Свої "стріми" публікував на двох власних каналах в Ютуб і Телеграм із загальною аудиторією майже 300 тис. підписників. Крім того, у своїх коментарях він заперечував факти російських ракетних ударів по українських містах та масових вбивств рашистами мирних людей.

Блогера підозрюють у виготовленні та поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України, вчинене повторно. Суд обрав міру запобіжного заходу ˗ тримання під вартою. Триває розслідування.

Нагадаємо, Ілон Маск зайняв проросійську позицію у війні Путіна проти України. Остання із його заява спрямована на президента Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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Дата публікації
Перегляди
1392
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