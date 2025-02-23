Маск змушує держслужбовців США звітувати про свою ефективність

У Сполучених Штатах держані службовці почали отримувати електронні листи з проханням пояснити, яку роботу вони виконували минулого тижня. Ілон Маск, який очолює Департамент урядової ефективності, оголосив, що відмова від відповіді буде розцінюватися як звільнення.

Про це передає CNN.

На електронні скриньки урядових працівників почали надходити листи з темою "Що ти робив минулого тижня?". Офіс управління персоналом вимагає до кінця понеділка надіслати список із п’яти досягнень за тиждень і копію звіту передати керівнику. Інформацію під грифом "таємно" розкривати не потрібно

Але кілька агенцій національної безпеки, включаючи ФБР та кілька інших федеральних департаментів, порадили своїм співробітникам не відповідати на електронний лист негайно, припускаючи, що виконавча влада не була поінформована про вимогу та не була готова до неї.

Ілон Маск підтвердив, що такі розсилки надходять за дорученням Трампа:

"Згідно з інструкціями президента, всі федеральні службовці мають пояснити, що вони зробили минулого тижня. Відсутність відповіді буде розцінено як відставка", – написав Маск у соцмережі Х.

"Коментарю Маска бракує юридичної сили", — сказав американський юрист Майкл Феллінгс, зазначивши, що вимога до працівників звітувати про їхню роботу за минулий тиждень є "нерозумним і непотрібним запитом".

У профспілці своєю чергою сказали, що оскаржуватимуть усі незаконні звільнення її членів.

"Знову Ілон Маск і адміністрація Трампа продемонстрували свою повну зневагу до федеральних службовців і найважливіших послуг, які вони надають американському народу. Це жорстоко і зневажливо по відношенню до сотень тисяч ветеранів державної службі – змушувати їх виправдовуватися за виконання своїх посадових обов’язків перед цим відірваним, привілейованим, необраним мільярдером, який у своєму житті жодної години чесно не працював на державній службі", - пише Американська профспілка державних службовців.

Нагадаємо, Дональд Трамп закликав Маска "агресивніше" звільняти держслужбовців.

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