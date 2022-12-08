Маск змушує працівників Twitter жити на роботі: конференц-зали вже перетворилися на спальні

Ілон Маск влаштував у штаб-квартирі Twitter готель для співробітників, які працюють понаднормово. Місцева влада перевіряє законність такого рішення.

Новоспечений власник соціальної платформи Twitter Ілон Маск влаштував спальні місця для співробітників своєї компанії, які перепрацьовують на роботі.

Про це повідомляє ВВС.

Агентство отримало фото офісних приміщень, які Маск переобладнав під спальні. Так, на одному з фото видно кімнату з двоспальним ліжком, шафою та капцями.

Колишні працівники компанії кажуть, що і сам Маск неодноразово залишався ночувати в компанії після її купівлі. Сам мільярдер також підтверджував цю інформацію у своєму твітері. Він заявив, що залишатиметься в компанії, доки не виправить ситуацію з організацією. Однак потім Маск цей твіт видалив.

Тепер ситуацією зацікавилася влада Сан-Франциско. Департамент будівельної інспекції Сан-Франциско перевіряє компанію на можливе порушення будівельних норм.

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"Ми повинні переконатися, що будівля використовується за призначенням", — заявив представник Департаменту будівельної інспекції міста.

Своєю чергою, Маск відкидає ці звинувачення, мовляв, влада міста безпідставно накинулася на компанію за надання ліжок "втомленим працівникам".

Зазначається, що минулого місяця Ілон Маск надіслав електронні листи усім співробітникам Twitter з вимогою працювати у високоінтенсивному режимі, "щоб досягти успіху".

Сенатор штату Каліфорнія Скотт Вінер також прокоментував ситуацію з понаднормовою роботою у Twitter: "Тепер він (Маск - ред.) змушує їх (працівників - ред.) спати в самому Twitter. Зрозуміло, що він насправді не дбає про людей, які на нього працюють".

Нагадаємо, в березні 2022 року Ілон Маск став власником 9,2% акцій Twitter. Тепер він вважається найбільшим зовнішнім акціонером компанії. Після купівлі соцмережі Маск почав масові скорочення. Так, за один день мільярдер звільнив близько 3700 з 7500 співробітників соціальної мережі.

Згодом засновник Twitter Джек Дорсі попросив вибачення у працівників і користувачів за ситуацію, яка наразі відбувається в компанії після купівлі її Ілоном Маском.

Наразі відомо, що Маск планує нову хвилю звільнень у Twitter. Найближчі звільнення торкнуться співробітників відділу продажів і партнерств.

Тим часом відомі бренди масово відмовляються від реклами у Twitter через витівки Ілона Маска. Менш ніж за місяць він втратив половину зі 100 найбільших рекламодавців Twitter.

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