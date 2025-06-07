Маск зняв своє звинувачення Трампа у причетності до педофілії

Президент США Дональд Трамп і американський мільярдер Ілон Маск / © Associated Press

Реклама

Американський мільярдер Ілон Маск, який розпочав «війну» в соцмережах із президентом США Дональдом Трампом, більше не звинувачує американського лідера у причетності до педофілії.

Бізнесмен і колишній посадовець Білого дому видалив з мережі Х свій допис про те, що Трамп фігурує у так званих «файлах Епштейна».

«Настав час скинути справді велику бомбу. Трамп фігурує у файлах Епштейна. Ось справжня причина, чому вони не були оприлюднені», — написав Маск у четвер, 5 червня.

Реклама

Станом на суботу, 7 червня, цього допису більше не існує.

Відомо, що американського бізнесмена Джеффрі Епштейна судили за торгівлю дітьми. За даними слідства, він надавав послуги відомим бізнесменам і політикам, постачаючи їм дівчат, деякі з яких були неповнолітніми.

Таким чином Ілон Маск у своєму дописі фактично звинуватив Дональда Трампа у причетності до педофілії.

2019 року Епштейна знайшли мертвим у в’язничній камері. Відтоді у США вимагали опублікувати його документи, де були списки клієнтів.

Реклама

Дональд Трамп обіцяв ознайомити громадськість із «файлами Епштейна» після свого обрання президентом, але досі оприлюднено лише старі документи, де прихована більша частина даних.

Чому посварилися Маск і Трамп

Допис Ілона Маска з’явився після того, як Дональд Трамп назвав його божевільним на тлі скандальної суперечки довкола проєкту закону про податки та пригрозив скасувати державні субсидії і замовлення для компаній, якими володіє Маск – Tesla та SpaseX.

Маск, який був одним з головних фінансових спонсорів виборчої кампанії Трампа, нагадав йому про свою допомогу у перемозі на виборах і назвав «невдячним».

Вчора, 6 червня, стало відомо, що Дональд Трамп відмовляється зустрічатися і розмовляти з «божевільним» Маском і навіть хоче позбутися Tesla, який він купив у свого недавнього соратника, щоб підтримати його бізнес.

Реклама

Нагадаємо, у Росії заявили, що Москва готова надати політичний притулок американському мільярдеру Ілону Маску на тлі його публічного конфлікту з президентом США Дональдом Трампом.