Маск знову очолив список найбагатших людей світу: у рейтингу Forbes — 8 українців

Маск знову очолив список найбагатших людей світу: у рейтингу Forbes — 8 українців

На другому місці — засновник Amazon Джефф Безос, на третьому — очільник групи Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно.

Очільник компаній Tesla і SpacеХ Ілон Маск знову очолив рейтинг найбагатших людей світу. У нього — 203,4 млрд доларів.

Про це повідомляє Forbes.

Від 27 вересня активи Маска збільшилася на 3,8 мільярда доларів, вперше перевищивши позначку в 200 мільярдів. Таким чином, Маск став третьою людиною в історії після засновника Amazon Джеффа Безоса і глави групи Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно, чий статок перевищив 200 мільярдів доларів.

На другому і третьому місцях — згадувані Безос і Арно. Наразі їхні статки дещо менші, ніж 200 млрд.

На четвертій позиції — співзасновник Microsoft Білл Гейтс ($131 млрд), п’яту сходинку посів засновник Facebook Марк Цукерберг ($126,4 млрд).

У списку найзаможніших людей планети потрапило восьмеро українців. Це:

Рінат Ахметов — 373 місце ($7,3 млрд). Віктор Пінчук — 1366 місце ($2,5 млрд). Костянтин Жеваго — 1516 місце ($2,2 млрд). Ігор Коломойський — 1813 місце ($1,8 млрд). Геннадій Боголюбов — 1890 місце ($1,7 млрд). Петро Порошенко — 1975 місце ($1,6 млрд). Вадим Новинський — 2178 місце ($1,4 млрд). Влад Яценко — 2484 місце ($1,1 млрд).

Нагадаємо, що американське видання Bloomberg оприлюднило новий рейтинг найбагатших у світі родин. Для цього експерти оцінили сукупні статки кількох поколінь однієї сім’ї.

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