Маск зробив нову одіозну заяву про війну в Україні: "Тисячі хлопців загинули ні за що"

Мільярдер поширив допис американського блогера про те, що "Україна програла цю війну".

Бізнесмен, мільярдер зі США Ілон Маск заявив, що Україна ще рік тому повинна була укласти "мирну угоду" з Росією, і що відтоді "тисячі хлопців загинули ні за що".

Про це Маск написав у соцмережі Х.

Мільярдер поділився у своєму акаунті дописом американського блогера Wall Street Silver. Останній заявив, що Україна начебто "програла цю війну", тож настав час для "мирних переговорів" з РФ.

"Настав час для припинення вогню та мирних переговорів між Україною та Росією. Україна програла цю війну і нічого цього не змінить. Україні не вистачає людей для перемоги", – йдеться у повідомленні Wall Street Silver.

Він зазначив, що 60 млрд дол. допомоги для України від США "не змінять фактів. Росія збирається зберегти Крим і частину сходу України".

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Маск підтримав думку цього блогера щодо перемовин. Він прокоментував допис і заявив, що українські військові начебто "загинули ні за що".

"Так. Питання лише в тому, скільки людей помре, перш ніж ця реальність буде прийнята. Мирну угоду потрібно було укладати рік тому. Відтоді тисячі хлопців загинули ні за що, а становище України щодень слабшає", – написав бізнесмен.

Нагадаємо, раніше в лютому перед голосування за допомогу Україні в Сенаті США Маск закликав американців тиснути на сенаторів, щоб ті провалили відповідний законопроєкт. Бізнесмен аргументував усе тим, що "ці витрати не допомагають Україні", і що "Путін у жодному разі не допустить, щоб РФ програла війну".

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