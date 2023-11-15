Маск зробив скандальну заяву про Зеленського і згадав про Залужного (відео)

Мільярдер Ілон Маск заявив, що президент України Володимир Зеленський нереалістично оцінює події війни та "давно живе у своїй реальності мʼясника".

Свою скандальну заяву бізнесмен зробив у одній з "кімнат" соцмережі X. Її запис поширюють користувачі Мережі.

Маск стверджує, що Зеленський начебто поводиться, як "мʼясник". А про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного мільярдер сказав, що той "цінує життя своїх людей".

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"Я вважаю, що Залужний безумовно цінує життя свого народу. І тверезо дивиться на те, що відбувається насправді. Зеленський давно живе у своїй реальності мʼясника, і ця реальність не відповідає дійсності", – сказав Маск.

Зауважимо, що загальний контекст розмови, учасником якої був бізнесмен, невідомий. Однак його слова дуже схожі на попередні заяви щодо війни Росії проти України.

Маск назвав Зеленського "мʼясником" та відірваним від реальності

Нагадаємо, раніше цього ж місяця Маск порадив Зеленському відмовитися від контрнаступу і погодитися на мирні переговори із президентом РФ Володимиром Путіним.

А в жовтні мільярдер та закликав до "припинення вогню" і назвав війну в Україні "безнадійною ситуацією".

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