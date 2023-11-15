Маск зробив скандальну заяву про Зеленського і згадав про Залужного (відео)

Бізнесмен назвав українського лідера "м’ясником".
Мільярдер Ілон Маск заявив, що президент України Володимир Зеленський нереалістично оцінює події війни та "давно живе у своїй реальності мʼясника".
Свою скандальну заяву бізнесмен зробив у одній з "кімнат" соцмережі X. Її запис поширюють користувачі Мережі.
Маск стверджує, що Зеленський начебто поводиться, як "мʼясник". А про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного мільярдер сказав, що той "цінує життя своїх людей".
"Я вважаю, що Залужний безумовно цінує життя свого народу. І тверезо дивиться на те, що відбувається насправді. Зеленський давно живе у своїй реальності мʼясника, і ця реальність не відповідає дійсності", – сказав Маск.
Зауважимо, що загальний контекст розмови, учасником якої був бізнесмен, невідомий. Однак його слова дуже схожі на попередні заяви щодо війни Росії проти України.
Нагадаємо, раніше цього ж місяця Маск порадив Зеленському відмовитися від контрнаступу і погодитися на мирні переговори із президентом РФ Володимиром Путіним.
А в жовтні мільярдер та закликав до "припинення вогню" і назвав війну в Україні "безнадійною ситуацією".
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