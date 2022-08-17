Маск зробив заяву щодо свого повідомлення про купівлю "Манчестера"

Американський мільярдер і винахідник, засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск прокоментував свою заяву щодо нібито купівлі англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед".

Маск спростував інформацію про те, що він планує придбати англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед".

Про це йдеться у Twitter американського мільярдера.

"Ні, це давній жарт у Twitter. Я не купую жодних спортивних команд", - відповів Маск у коментарях на своїй сторінці в Twitter на питання про те, чи він серйозно зробив відповідну заяву.

Нагадаємо, відповідну заяву щодо придбання футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" Маск зробив у Twitter.

"Я купую "Манчестер Юнайтед", - зазначив мільярдер. Інших подробиць про угоду і свої плани він не повідомив.

Раніше Ілон Маск показав підрослого сина від відомої співачки.

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