Маск звинуватив Британію в лояльності до педофілів: що розлютило мільярдера

Американського мільярдера не запросили на саміт нібито через його провокаційні публікації на платформі X.

В четвер, 26 вересня, американський мільярдер Ілон Маск розкритикував Британію після того, як стало відомо, що його не запросять на майбутній інвестиційний саміт. Він заявив, що лондонський уряд звільняє засуджених педофілів та ув’язнює людей за публікації в соціальних мережах.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше британське видання BBC повідомило, що американського мільярдера не запросили на саміт через його публікації на платформі X, якою він володіє, щодо насильницьких і расистських заворушень проти іммігрантів у Британії, які відбулися в серпні.

Зокрема, Ілон Маск поширював теорії змови, що британський уряд нібито будує "табори на Фолклендських островах для затриманих під час заворушень людей". Також він написав, що громадянська війна у Британії була “неминуча”.

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Речник британського прем'єр-міністра Стармера тоді заявив, що таким коментарям "немає виправдання". У зв'язку з заворушеннями було здійснено понад 1000 арештів, а деяких людей ув'язнили за розпалювання расової ворожнечі в соціальних мережах.

На інформацію про те, що його не запросять на інвестиційний саміт, в якому візьмуть участь лідери глобальних технологічних і фінансових груп, зокрема BNY Mellon і Blackstone, американський мільярдер відреагував новим випадом на адресу британського уряду.

“Я не думаю, що хтось повинен їхати до Великої Британії, коли вони звільняють засуджених педофілів, щоб ув'язнити людей за публікації в соціальних мережах”, – написав Маск на X у відповідь на публікацію BBC.

У Британії дійсно понад 1700 ув'язнених було звільнено на початку цього місяця під час спроб лейбористського уряду прем'єр-міністра Кіра Стармера вирішити проблему переповненості в'язниць в Англії та Уельсі. Однак у програму не потрапили ті, хто відбуває покарання за сексуальні злочини.

Нагадаємо, раніше Секретна служба США почала перевірку бізнесмена Ілона Маска після його "жартівливого" допису про можливі замахи на президента Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс.

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