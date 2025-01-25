Маска витурили з Білого дому: в апараті Трампа святкують перемогу

Для мільярдера, який очолює Департамент з питань ефективності уряду, не знайшли офісу в одній будівлі з Трампом.

Очільниця апарату Білого дому 67-річна Сьюзі Вайлз, яка неприхильно ставиться до надто близьких стосунків Дональда Трампа із американським мільярдером Ілоном Маском, святкує свою першу перемогу. Їй вдалося добитися, щоб Маск, якого призначено керівником Департаменту з питань ефективності уряду, не отримав офісу у Західному крилі резиденції президента США.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Кажуть, що ветеранку політики Республіканської партії дратує статус мільярдера як “першого друга” Трампа, який навіть сидить в Овальному кабінеті, коли президент США підписує законопроєкти. Через таку суперечливу поведінку політики з Демократичної партії єхидно називають Ілона Маска “співпрезидентом”.

Повідомляється, що Маск наполягав на офісі поряд з Овальним кабінетом, але його команда натомість базуватиметься в будівлі Ейзенхауера, яка розташована через дорогу від Білого дому.

Ілон Маск, як керівник департаменту буде підзвітним Сьюзі Вайлз, що свідчить про її контроль над Білим домом.

67-річна Вайлз, яку сам Трамп прозвав “Крижана діва”, давній оперативний працівник Республіканської партії Флориди, яка до своєї роботи ставиться дуже серйозно. Вона стане першою жінкою, яка займе посаду голови апарату Білого дому.

Одним із головних обов’язків керівника апарату є управління часом президента та тим, хто має до нього доступ.

Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск потрапив під критику з боку ключових союзників президента Дональда Трампа після того, як публічно висловив незадоволення "мега-угодою" щодо штучного інтелекту на 500 мільярдів доларів.

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