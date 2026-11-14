Маска зобов’язали зберегти документи про обмеження Starlink для ЗСУ: сенатори почнуть розслідування

Ілон Маск / © Associated Press

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Сенатори-демократи США вимагають від мільярдера Ілона Маска та компанії SpaceX зберегти всі документи, пов’язані з обмеженнями супутникових сервісів Starlink і Starshield для України.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Як зазначає видання, відповідну вимогу виклали в листі до Маска сенатори Жанна Шахін і Кріс Кунс. Вони наполягають на збереженні всіх матеріалів і записів, які стосуються рішень SpaceX щодо обмеження використання Україною супутникових послуг.

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У листі йдеться про перебої, які тривали від 13 до 24 жовтня, а також про інцидент 12 листопада. Законодавці вважають, що такі обмеження могли негативно вплинути на здатність українських військових виконувати бойові завдання.

«Обмеження, запроваджені у жовтні та листопаді, породжують тривожну ймовірність того, що ці вразливості збережуться навіть у системах, на які покладається уряд США», — наголосили сенатори.

Окреме занепокоєння в них викликала непрозорість ухвалення рішень. Шахін і Кунс попросили Маска пояснити, чи погоджували запровадження обмежень представники інших структур або посадовці за межами SpaceX.

Законодавці вимагають надати значний масив корпоративної документації, починаючи від 1 вересня. Йдеться, зокрема, про листування щодо використання Starlink і Starshield в Україні, а також комунікацію між самим Маском, керівництвом SpaceX, Білим домом і Пентагоном.

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Відповісти на запитання сенаторів і виконати вимоги щодо збереження документів бізнесмен має до 30 листопада.

WSJ також нагадує, що в жовтні Маск уже віддавав розпорядження уповільнити роботу Starlink. Згодом президент США Дональд Трамп зателефонував підприємцю та попросив його скасувати це рішення.

Крім того, видання повідомляє, що в січні, після переходу контролю над Конгресом до демократів, вони планують розпочати низку розслідувань щодо політики адміністрації Трампа стосовно України.

Раніше повідомлялося, що українські військові знову стикаються із системними обмеженнями роботи супутникової системи Starshield, яку використовують для розвідки та перехоплення російських дронів.

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Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський заявив, що чітких пояснень від американської сторони щодо обмежень Starshield досі немає.

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