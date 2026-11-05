Маску готують великі неприємності: у США взялися за скандальну історію зі Starlink

Ілон Маск / © Associated Press

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Після перемоги на проміжних виборах до Конгресу США демократи готують масштабні розслідування рішень адміністрації Дональда Трампа. Особливу увагу планують приділити діям Ілона Маска щодо обмеження роботи супутникової системи Starshield в Україні, а також угоді, пов'язаній із російським дизельним пальним.

Про це повідомляє CNN із посиланням на помічника сенатора-демократа.

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За інформацією видання, Комітет Сенату США з міжнародних відносин уже розпочав підготовку до майбутніх перевірок. Зокрема, приватним компаніям і державним установам надіслали листи з вимогою зберегти документи та записи, які можуть знадобитися для розслідувань.

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Очікується, що демократи зможуть активізувати перевірки після переходу контролю над Конгресом до нового складу в січні 2027 року.

Що хочуть розслідувати демократи

За даними CNN, Ілону Маску надіслали запит щодо обмеження роботи системи Starshield на території України.

Аналогічні вимоги про збереження документів отримали порти, банки та приватні компанії, причетні до угоди з російським дизельним пальним.

Співрозмовник телеканалу наголосив, що такі листи є стандартною парламентською процедурою. Їх надсилання не означає, що адресатів уже звинувачують у протиправних діях.

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Водночас у Комітеті Сенату з міжнародних відносин очікуються кадрові зміни. Сенаторка-демократка Джин Шахін завершує політичну кар'єру, а її наступником на посаді голови комітету, за інформацією CNN, може стати Кріс Кунс.

Демократи звинуватили Трампа у масштабних збитках для США

Сенаторка-демократка Анджела Олсбрукс заявила CNN, що новій більшості доведеться витратити чимало часу на виправлення наслідків політики чинної адміністрації.

«Ми сповнені рішучості, але важливо розуміти, що ми успадкували від республіканців, які контролювали Палату представників, Сенат і Білий дім», — наголосила вона.

Олсбрукс також різко розкритикувала дії американського президента, звинувативши його у завданні шкоди міжнародній репутації та економіці США.

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«Він завдав шкоди всьому — від нашої репутації до економіки. Він заподіяв величезну шкоду», — заявила сенаторка.

Обмеження Starlink в Україні: що відомо

Нагадаємо, раніше через обмеження швидкості Starshield виникли проблеми з роботою українських військових систем. Зокрема, експерт Сергій «Флеш» Бескрестнов попереджав про труднощі зі збиттям реактивних «Шахедів». За даними The Wall Street Journal, рішення про обмеження особисто ухвалив Ілон Маск.

Згодом Дональд Трамп, як повідомляли ЗМІ, попросив Маска відновити зв'язок. 24 жовтня Володимир Зеленський підтвердив повернення Starlink і Starshield до попередніх швидкостей роботи.

Сам Маск пояснив обмеження тим, що Starlink, на його думку, має залишатися цивільною системою і не використовуватися для наступальних ударів, оскільки це може створити загрозу для супутників.

Поразка республіканців у США: які наслідки для Трампа

Нагадаємо, після поразки республіканців на виборах до Конгресу США Трамп почав шукати винних. За даними CBS News, відповідальність можуть покласти на міністра оборони Піта Гегсета, адже частина радників президента пов'язує невдачу партії з війною проти Ірану.

Водночас The New York Times зазначає, що Трамп власними рішеннями підірвав позиції республіканців, хоча ще рік тому мав сприятливі політичні умови.

За оцінкою німецького видання Stern, втрата контролю над Конгресом може суттєво обмежити можливості американського президента впродовж останніх двох років його каденції.

Крім того, Дональд Трамп може зіткнутися з третьою процедурою імпічменту. Демократи зможуть ініціювати імпічмент у Палаті представників, однак для усунення президента знадобляться голоси двох третин Сенату.

Сам Трамп заявив, що не боїться такого сценарію. Раніше йому вже двічі оголошували імпічмент — у 2019 та 2021 роках, але обидва рази Сенат його виправдав.

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