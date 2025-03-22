Маскувався під дипломата ООН і облаяв екіпаж: авіакомпанія подала позов проти пасажира

Авіакомпанія Ryanair заявила про "нульову терпимість" до зухвальців і хамів, які зривають виліт рейсів.

Авіакомпанія Ryanair порушила кримінальну справу проти пасажира, який видавав себе за "дипломата ООН" та ображав бортпровідників.

Про це повідомляє Independent.

Інцидент стався в січні цього року в літаку авіакомпанії Ryanair, який мав вилетіти з Канарських островів до Іспанії. Під час посадки один із пасажирів представився дипломатом ООН із "дипломатичним імунітетом", який нібито дає йому право зайняти будь-яке місце, незалежно від того, що зазначено в його посадковому талоні.

Коли бортпровідники попросили пасажира показати посадковий талон, він став ображати їх та відмовився залишити зайняте місце. Оскільки екіпажу не вдалося владнати інцидент по-доброму, поліції довелося силою висадити "дипломата" з літака.

Внаслідок інциденту виліт рейсу було затримано на 40 хвилин. В авіакомпанії назвали поведінку порушника порядку "непробачною", що призвела до "зайвих незручностей" для 137 пасажирів на борту.

Через більш як два місяці після інциденту авіакомпанія повідомила, що ініціювала приватне кримінальне переслідування через іспанські суди проти пасажира, який зірвав графік вильоту рейсу. У Ryanair заявили, що "дотримується суворої політики нульової толерантності до неправомірної поведінки пасажирів", а порушення кримінальної справи — це частина масштабної кампанії, мета якої припинити подібні інциденти надалі.

"Неприйнятно, що пасажири, багато з яких перебувають у відпустці з сім'єю, зазнають невиправданої затримки через недисципліновану поведінку одного пасажира. Але, на жаль, саме так і сталося з пасажирами рейсу з Лансароте в Сантьяго в січні, коли недисциплінований пасажир спровокував затримку вильоту через свою неналежну поведінку", – заявив представник авіакомпанії.

За таке порушення правопорядку суд може призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 12 місяців або штраф від 6 до 18 місячних окладів.

Нагадаємо, у празькому аеропорту виліт літака затримали через вібратор. Секс-іграшка спричинила спецоперацію із саперами та кінологами.

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