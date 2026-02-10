ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2104
Час на прочитання
1 хв

Маски скинуто: Лавров розмріявся довести "ісконно рускіє" землі в "родную гавань"

Лавров остаточно поховав ілюзії про переговори, висунувши зухвалий ультиматум.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Лавров назвав умови капітуляції України

Лавров назвав умови капітуляції України / © Associated Press

Міністр закордонних справ країни-агресорки РФ Сергій Лавров поставив остаточну крапку щодо того, як Кремль насправді ставиться до переговорів. Він цинічно заявив, що Москва нібито «доведе до кінця» процес повернення «споконвічно російських земель в рідну гавань».

Заяву Лаврова публікують російські пропагандистські ЗМІ.

Він сказав, що жителі окупованих Росією територій нібито «виразили свою волю на референдумі», забувши вказати, що ці псевдо «волевиявлення» відбувалися під дулом автоматів, а думку населення окупанти нікого не питали і питати ніколи не будуть.

«Ми доведемо до кінця процес повернення цих „ісконно рускіх“ земель у рідну гавань у повній відповідності до сподівань цих людей», — нахабно заявив Лавров.

Також міністр РФ вкотре згадав про права російськомовних і російської церкви УПЦ МП.

«Мовні, культурні, релігійні права тих, хто залишиться під владою Києва, мають бути відновлені поряд з викоріненням іншої першопричини конфлікту: усуненням військових загроз національній безпеці Росії, що виходять з боку України», — назвав він ультиматум Кремля до українців.

Раніше Сергій Лавров сказав, на існування якої України готова погодитися РФ.

