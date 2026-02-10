Маски скинуто: Лавров розмріявся довести "ісконно рускіє" землі в "родную гавань"

Лавров назвав умови капітуляції України / © Associated Press

Міністр закордонних справ країни-агресорки РФ Сергій Лавров поставив остаточну крапку щодо того, як Кремль насправді ставиться до переговорів. Він цинічно заявив, що Москва нібито «доведе до кінця» процес повернення «споконвічно російських земель в рідну гавань».

Заяву Лаврова публікують російські пропагандистські ЗМІ.

Він сказав, що жителі окупованих Росією територій нібито «виразили свою волю на референдумі», забувши вказати, що ці псевдо «волевиявлення» відбувалися під дулом автоматів, а думку населення окупанти нікого не питали і питати ніколи не будуть.

«Ми доведемо до кінця процес повернення цих „ісконно рускіх“ земель у рідну гавань у повній відповідності до сподівань цих людей», — нахабно заявив Лавров.

Також міністр РФ вкотре згадав про права російськомовних і російської церкви УПЦ МП.

«Мовні, культурні, релігійні права тих, хто залишиться під владою Києва, мають бути відновлені поряд з викоріненням іншої першопричини конфлікту: усуненням військових загроз національній безпеці Росії, що виходять з боку України», — назвав він ультиматум Кремля до українців.

