“Масонська ложа” по-російськи: що відомо про секту, до якої може входити Путін

Російська еліта створила так званий релігійний “клуб”, в який увійшли багато російських чиновників та бізнесменів, збираються вони на території Дивіївського монастиря.

Російська еліта знайшла спосіб врятуватися під час апокаліпсису. Допомогти в цьому їм має Дивіївський монастир (Нижньогородська область РФ), на території якого, як вірять росіяни, знаходиться свята канавка, яку “обійдуть всі біди та Антихрист”. Навіть було створене “Дивіївське братство” — релігійний “клуб” формату масонської ложі, до якого входить багато представників еліти РФ.

Про це пише видання “Медуза”.

Що відомо про секту

Зазначається, що до цього релігійного “клубу” входять багато російських чиновників та бізнесменів: кілька віцепрем'єрів, сенатори, губернатори й працівники “Росатому”. Очолює цю секту Сергій Кирієнко — голова політблоку Кремля та впливова постать “Дивіївського братства”.

На території монастиря, яка вважається святим місцем, російська еліта відпочиває та “вирішує питання”. Також туди регулярно приїжджає Володимир Путін.

Владимир Путин посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Президент осмотрел территорию монастыря, посетил Троицкий и Благовещенский соборы. Глава государства подарил монастырю икону "Богоматерь Федоровская" XVII века. pic.twitter.com/xeR2cd6XqV — Olesya (@olesya___2701) September 8, 2023

Головна святиня монастиря — Богородична канавка. Вона була знищена за радянської влади та відновлена на початку 2000-х. Глибина та ширина канавки — два на два метри, довжина — майже 800 метрів. Згідно з передбаченнями російського святого Серафима Саровського, завдяки канавці монастир обійдуть усі біди апокаліпсиса.

Путін в Дивіївському монастирі / Фото: Associated Press

“Цю канавку сама Цариця Небесна своїм пояском виміряла. Хто пройде канавку з молитвами та півтораста “Богородиць” прочитає, тому все тут: і Афон, і Єрусалим, і Київ… І як Антихрист прийде, скрізь пройде, а канавки цієї не перескочить”, — йдеться в передбаченні Саровського.

Ці “гарантії”, за словами джерела “Медузи”, яке працювало в уряді, приваблюють багатьох представників еліти, які “сподіваються на порятунок під час апокаліпсису”. Деякі з них всерйоз купили землі усередині та навколо канавки, бо вірять, що “все впаде, а те, що всередині канавки, піднесеться”.

Члени “братства”

Серед тих, хто вірить у рятівну силу канавки, близький до уряду співрозмовник “Медузи” називає віцепрем'єрку Вікторію Абрамченко, але вона не найчастіша гостя в Дивєєво. Натомість її високопоставлені “брати” — голова “Росатому” Олексій Лихачов, голова комітету Ради із законодавства Андрій Клішас, губернатор Сахалінської області Валерій Лімаренко та колишній заступник міністра економічного розвитку, а тепер головний економіст ВЕБ Андрій Клепач регулярно приїжджають до монастиря. Крім того, у святій обителі з'являються прем'єр-міністр Михайло Мішустін, віцепрем'єри Андрій Білоусов та Дмитро Чернишенко.

Скільки людей вважають себе членами “Дивіївського братства”, невідомо. Співрозмовник “Медузи” стверджує, що саме Сергій Кирієнко привів із собою у Дивеєво найвпливовіших членів “братства”.

Дивіївський монастир: що відомо

Серафимо-Дивіївський монастир — православний жіночий монастир Нижньогородської єпархії Російської православної церкви. Розташований у селі Дивеєво Нижньогородської області. Свята канавка — одна з головних святинь монастиря.

Територія монастиря. Фото: X (Twitter)

Згідно з легендою, у 1825 році Богородиця з'явилася російському святому Серафиму та наказала заснувати Млинову громаду, вказавши, як слід обнести це місце канавою і валом. Копати канавку мали тільки сестри громади, а миряни могли допомагати носити землю та насипати вал. Виконуючи вказівки, Серафим Саровський наказав сестрам вирити канавку вздовж стежки, якою пройшла Богородиця. Серафим говорив, що ця канавка буде стіною та захистом від Антихриста.

Нагадаємо, історик передбачив трагічний фінал для Путіна.

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