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Масова аварія на платній автотрасі до Москви: зіштовхнулося понад 40 автомашин, є постраждалі (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
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Масова аварія на платній автотрасі до Москви: зіштовхнулося понад 40 автомашин, є постраждалі (відео)

Фото: із соцмереж

Від водіїв, які вирішили з'їхати на безкоштовну трасу для об'їзду місця масштабної ДТП, вимагають оплатити проїзд.

У неділю, 26 лютого, на платній автодорозі між Санкт-Петербургом та Москвою утворився величезний автомобільний затор через масову ДТП, в якій зіштовхнулося понад 40 автомобілів і постраждало щонайменше 14 осіб. У водіїв, які вирішили з'їхати на безкоштовну трасу для об'їзду, вимагають оплату.

Про небажання російських автодорожників втрачати прибуток навіть під час масштабної аварії повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

Аварія сталася на платній трасі М-11 у Новгородській області. Через ожеледицю та снігову кашу на дорозі спочатку зіткнулися дві фури, потім у них в'їхав легковик “Рено Дастер” і ще близько десятка автомобілів. Згодом кількість автомобілів, що потрапили в аварію, зросла до 42.

У Telegram-каналах повідомили, що внаслідок ДТП загинула одна жінка, а ще 14 людей постраждали. Офіційно про смертельний випадок під час аварії не повідомляють. Відомо, що з місця ДТП госпіталізовано 5 людей зі струсом головного мозку, серед них — 4 дітей.

Рух дорогою закритий, тому що рятувальники прибирають бітум, який вилився з однієї з вантажівок. Трасу не відкриють, доки не оформлять усіх учасників ДТП.

Шлагбауми на пунктах оплати при виїзді з дороги відкривати не поспішають. Від водіїв, які вирішили об'їхати місце масової аварії, списують гроші за стандартним тарифом.

Нагадаємо, у Польщі зіткнулися два пасажирські автобуси, якими їхали українці. У результаті ДТП є постраждалі, зокрема, один неповнолітній.

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Дата публікації
Перегляди
1064
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