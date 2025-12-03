Масова міграція до Польщі: скільки молодих українських чоловіків легалізувалося після зміни в законодавстві

Українці в Польщі / © Укрінформ

На прикордонних переходах до Польщі спостерігається величезний ажіотаж: різко зросла кількість українців, які просять статусу захисту PESEL UKR.

Як повідомляє "Rzeczpospolita", з кінця серпня по листопад 2025 року заяви подали майже 50 тисяч громадян, що значно більше, ніж у попередні місяці.

Цей сплеск безпосередньо пов'язаний із змінами в українському законодавстві, які дозволили виїзд молодим чоловікам віком 18–22 років.

Стрімке зростання кількості запитів на захист

Урядові дані Польщі підтверджують нетипово високий потік мігрантів:

Масштаби зростання. З 26 серпня по 10 листопада 2025 року заяви на отримання статусу UKR подали 49 700 осіб. Для порівняння, за перші два місяці цього року таких заяв було лише 16 000.

Активний статус. Загалом статус UKR, який дає право на проживання, роботу та соціальну допомогу, мають понад 2 млн українців, але станом на 12 листопада активний статус UKR у Польщі зберігали 964,4 тис. осіб.

Причина: дозвіл на виїзд для чоловіків 18–22 років

Головною причиною міграційного сплеску є зміна у складі мігрантів:

"Наприкінці серпня 2025 року зміна в українському законодавстві дозволила чоловікам віком 18–22 років легально залишити країну," — пояснив Цезарій Пшибил, консультант Польського економічного інституту.

Частка всіх українських чоловіків у віці 18–65 років, які подали заяви на легалізацію в Польщі, зросла з 16,6% до 17,4%. Це свідчить про значне зростання кількості саме молодих чоловіків, які прибувають.

Прикордонна служба Польщі підтверджує, що з кінця серпня по кінець листопада до Польщі в'їхало понад 121 тис. чоловіків цієї вікової категорії, значна частина яких залишилася в Польщі або вирушила до інших країн ЄС.

