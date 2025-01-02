Масова стрілянина біля нічного клубу в Нью-Йорку: щонайменше десятеро постраждалих

За інформацією поліції, ще кілька осіб були госпіталізовані, але ніхто з них не перебуває у критичному стані.

У Нью-Йорку біля нічного клубу Amazura сталася масова стрілянина, внаслідок якої щонайменше десятеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє Daily Mail.

Інцидент стався близько 23:20 за місцевим часом (06:20 за київським часом).

Щонайменше троє постраждалих самостійно звернулися по медичну допомогу до місцевої лікарні. За інформацією поліції, ще кілька осіб були госпіталізовані, але ніхто з них не перебуває у критичному стані.

“Поліція Нью-Йорка підтвердила, що правоохоронці розшукують сірий седан, який може бути пов’язаний зі стріляниною, але підозрюваних поки не встановлено”, — пише видання.

Раніше стало відомо про стрілянину у чорногорському місті Цетине, у наслідок якої загинуло 12 осіб. Ще четверо людей отримали поранення і перебувають у важкому стані.