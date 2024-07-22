Масована атака дронів по РФ: чиї безпілотники спричинили масштабну пожежу на НПЗ в Краснодарському краї

Українські військові в ніч проти 22 липня атакували безпілотниками завод у місті Туапсе Краснодарського краю. На цьому військово-промисловому об’єкті сталася пожежа.

Про це з посиланням на джерела в ГУР МОУ пише “Українська правда”.

Як стало відомо, безпілотники в регіоні було зафіксовано близько 03:30 за місцевим часом. Під час перших хвилин атаки російська ППО намагалася збити чотири дрони-камікадзе.

Проте пізніше, близько 06:25, в районі НПЗ пролунало ще щонайменше два потужних вибухи, після чого на території об'єкта розпочалася пожежа.

Загалом, російський НПЗ атакували щонайменше вісім безпілотників. Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що було пошкоджено інфраструктуру НПЗ.

Джерело “УП” додало, що ступінь ураження обʼєктів військово-промислового комплексу РФ наразі уточнюється.

Нагадаємо, що безпілотники в ніч проти 22 липня атакували в Росії нафтопереробний завод у Туапсе та військовий аеродром у Морозовську.

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