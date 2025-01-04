Масована атака дронів по Росії: в Міноборони заявили про удари по п'яти регіонах

Окупанти традиційно звітують, що ППО працювала ефективно.
У Росії цієї ночі нібито знищили 16 українських безпілотників.
Про це заявили у Міноборони Росії.
Зокрема, 10 із цих дронів ППО начебто знищила над Брянською областю, 3 - над Смоленською, по одному над Бєлгородською, Псковською та Ленінградською областями.
Тим часом у Мережі пишуть про серйозну атаку по Смоленській області, там лунали вибухи.
Ціллю могло бути підприємство АТ "Авангард", яке входить до складу одного з великого російського ракетобудівного холдингу АТ "ВПК "НУО машинобудування" та до АТ "Корпорація "Тактичне ракетне озброєння".
За даними з відкритих джерел, основною продукцією цього підприємства називають транспортно-пускові контейнери та корпуси двигунів твердопаливних ракет, а також елементи броні та протирадіаційного захисту для бронетехніки.
Раніше стало відомо, що поблизу бази Північного флоту Росії сталися два вибухи.
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