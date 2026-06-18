Масована атака на Москву: у Міноборони РФ розсмішили кількістю збитих дронів та ракет

Атака на Москву 18 червня / © Exilenova+

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Поки Москва та інші регіони Росії палають після прильотів, у Міністерство оборони РФ вразили кількістю збитих БпЛА та дронів. У ворожому оборонному відомстві заявляють про майже 1000 збитих дронів, 200 із яких летіли на столицю.

Таку заяву публікують пропагандистські ЗМІ.

«За добу російська ППО збила 992 дрони, чотири крилаті ракети великої дальності та 10 авіабомб», — сказано у повідомленні.

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Однак жителі Москви не вірять цій статистиці, бо на власні очі бачать, що відбувається, і скаржаться на атаку. Вони звинувачують владу у неготовності відбивати атаки.

Російські тг-канали пишуть, що мешканці Москви та Підмосков’я поскаржилися на відсутність SMS-повідомлень та сирен у чатах та соцмережах.

«А як ми маємо коментувати те, що досі не оголошено про небезпеку і не пролунало жодної сирени та не надійшло жодного SMS-повідомлення? Чи я щось пропустила?» — побідкалася одна з мешканок.

У коментарях їй підтвердили, що нібито система оповіщення не спрацювала належним чином.

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«Репутація важливіша за безпеку», — відповів їй інший користувач.

Атака на Москву — що відомо

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на масовану атаку по Москві. Очільник МЗС Сибігап відповів на популярне ранкове запитання росіян «Що відбувається?», закликавши їх звернутися до Путіна із поясненнями.

Українська влада підтвердила удари по столиці РФ. За словами Зеленського, Київ відповів за масовану атаку по столиці, коли росіяни ударили по Лаврі. Він назвав атаку «абсолютно справедливою відповіддю».

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