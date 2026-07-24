Масована атака на Росію: у Пітері та Твері спалахнули склади Wildberries (відео)

Пожежа на складах Wildberries / © Exilenova+

Реклама

У ніч проти 24 липня в Росії повідомили про масовану атаку безпілотників на Санкт-Петербург і Тверську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та OSINT-спільноти.

Атака на Твер

Реклама

Близько 02:30 у мережі почали з’являтися повідомлення про атаку безпілотників на Твер та область.

Після цього очевидці оприлюднили кадри пожежі. За оцінками OSINT-аналітиків, під удар міг потрапити склад компанії Wildberries, однак ця інформація наразі потребує підтвердження.

Офіційних коментарів місцевої влади щодо наслідків атаки поки не надходило.

Атака на Санкт-Петербург

Реклама

Загрозу застосування безпілотників у Ленінградській області оголосили ще близько 23:15.

Приблизно о 03:30, судячи з оприлюднених відеозаписів, дрони досягли району Санкт-Петербурга.

Згодом у мережі з’явилися кадри атаки на об’єкт, який, за попередньою інформацією, є складом Wildberries. Після удару там виникла масштабна пожежа.

Російські Telegram-канали уточнюють, що йдеться про логістичний центр Wildberries у селі Новосаратівка Всеволожського району Ленінградської області. Попри те, що об’єкт розташований за адміністративними межами Санкт-Петербурга, його часто називають складом Wildberries у Санкт-Петербурзі.

Реклама

Водночас Telegram-канал «Осторожно, новости» повідомляє, що атаковано промислову зону «Уткіна Заводь», де розташовані кілька складських комплексів, зокрема й об’єкт Wildberries.

При цьому OSINT-спільноти звернули увагу, що на окремих відео видно два осередки задимлення. Чи йдеться про удари по двох різних об’єктах, наразі невідомо.

Офіційно російська влада інформацію про можливі ураження не коментувала. Водночас губернатор Ленінградської області заявив, що станом на 04:30 сили протиповітряної оборони нібито збили 33 безпілотники.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму вже третю ніч поспіль повідомляють про вибухи внаслідок атак безпілотників.

Реклама

Ми раніше інформували, що у Мережі ширяться відео із реакцією росіян після ударів по складах Wildberries.

Новини партнерів