Масована нічна атака БпЛА та потужний вибух в Узбекистані: головні новини ночі 28 вересня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні новини ночі 28 вересня 2023 року:
- У столиці Узбекистану пролунав потужний вибух (відео) Читати далі –>
- У НАТО заявили, що збільшать виробництво зброї для України Читати далі –>
- Лідер республіканців у Сенаті пояснив, чому підтримка України відповідає інтересам США Читати далі –>
- Ворог вночі здійснив масовану атаку ударними БпЛА — Гуменюк Читати далі –>
- Іран може продати Росії балістичні ракети - ISW Читати далі –>
Читайте також:
- Грабують місцевих та пиячать: херсонські окупанти пожалілись Кремлю на російських військових
- Грузія повинна ввести санкції проти Росії, якщо хоче отримати статус кандидата у ЄС — Науседа
- Окупанти вбили жителя Херсона на порозі власного будинку — ОВА