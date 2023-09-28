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Масована нічна атака БпЛА та потужний вибух в Узбекистані: головні новини ночі 28 вересня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1974
Час на прочитання
1 хв
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Масована нічна атака БпЛА та потужний вибух в Узбекистані: головні новини ночі 28 вересня 2023 року

Дрон-камікадзе "Shahed" / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 28 вересня 2023 року:

  • У столиці Узбекистану пролунав потужний вибух (відео) Читати далі –>
  • У НАТО заявили, що збільшать виробництво зброї для України Читати далі –>
  • Лідер республіканців у Сенаті пояснив, чому підтримка України відповідає інтересам США Читати далі –>
  • Ворог вночі здійснив масовану атаку ударними БпЛА — Гуменюк Читати далі –>
  • Іран може продати Росії балістичні ракети - ISW Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1974
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