Масована стрілянина у школі Канади: 18-річна дівчина вбила також своїх матір і брата

Поліція розслідує справ / © Associated Press

Поліція Канади затримала підозрювану 18-річну Джессі Ван Рутселаар, яка вчинила масовану стрілянині 10 лютого в середній школі в Тамблер-Рідж. Як з’ясувалося, у неї — проблемами з психічним здоровʼям.

Про це пише Reuters.

Джессі Ван Рутселаар скоїла самогубство після стрілянини. Заступник комісара, командира поліції в Британській Колумбії Двейн Макдональд сказав, що Ван Рутселаар народилася хлопчиком, але шість років тому почала ідентифікувати себе жінкою. Він неодноразово затримував її для обстеження відповідно до закону провінці про психічне здоровʼя.

Разом з Ван Рутселаар у школі загинули девʼятеро осіб, раніше поліція повідомляла про десять жертв.

Спочатку вона вбила свою 39-річну матір та 11-річного зведеного брата в сімейному будинку. Після цього вона пішла до школи, де застрелила 39-річну вчительку, а потім напала на учнів. Поліція вилучила довгоствольну рушницю та модифікований пістолет. Десятки людей отримали поранення, а двоє важкопоранених жертв залишаються в лікарні.

Що відомо про стрілянину у школі

Стрілянина сталася 10 лютого у середній школі в містечку Тамблер-Рідж на північному сході Британської Колумбії. Поліція отримала повідомлення о 13:20 за місцевим часом.

За словами влади, поліцейські, які прибули на місце події через дві хвилини після першого виклику, зіткнулися з активним вогнем в їхньому напрямку, перш ніж виявили нападницю мертвою.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні висловив співчуття жертвам. Він заявив, що «спустошений жахливою стріляниною».

Він скасував свою заплановану поїздку на Мюнхенську конференцію з безпеки.

Тамблер-Рідж - віддалений муніципалітет з населенням близько 2400 людей. Містечко розташоване біля підніжжя Скелястих гір за 1000 кілометрів на північ від Ванкувера, поблизу кордону з Альбертою.

Стрілянини в школах у Канаді трапляються рідко. За даними канадського національного мовника CBC, стрілянина в Тамблер-Рідж є другою за кількістю смертей в школах в історії Канади.