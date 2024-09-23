Масована стрілянина у США: четверо загиблих, багато поранених

Зловмисники зникли з місці події, їх розшукує поліція.

В одному з розважальних районів Бірмінгема, штат Алабама, сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 4 людини, а ще 17 отримали поранення.

Про це повідомляє CNN.

За даними очільника поліції Бірмінгема Скотта Термонда, декілька осіб під'їхали до місця події, вийшли з автомобілів і відкрили вогонь по натовпу. Після цього вони сіли назад в машину і зникли.

На думку правоохоронців, стрільці планували влучити в одну людину, а інші жертви потрапили під перехресний вогонь.

Департамент поліції Бірмінгема здійснює розслідування, залучивши до нього ФБР та інші відомства.

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