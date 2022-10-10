Масовані ракетні удари Росії по Україні: з'явилася реакція Байдена

Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні ракетні удари Росії по Україні.
Президент США Джо Байден прокоментував терористичну атаку Росії по українських містах та наголосив, що ракетні удари окупантів "ще більше зміцнюють зобов’язання підтримувати український народ".
Про це йдеться у заяві лідера США, опублікованій на сайті Білого дому.
"Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні ракетні удари Росії по Україні, включно з Києвом. Ці напади вбили та поранили мирних жителів і знищили цілі без військового призначення. Вони ще раз демонструють всю жорстокість незаконної війни Путіна проти українського народу. Ми знову закликаємо Росію негайно припинити цю неспровоковану агресію та вивести свої війська з України. Ці напади лише ще більше зміцнюють наше зобов’язання підтримувати народ України скільки завгодно", - зазначили в адміністрації очільника Білого дому.
Байден підкреслив, що разом із союзниками та партнерами Америка продовжуватиме стягувати з Росії кошти за її агресію та надавати військову підтримку Україні. Окрім цього, у Білому домі обіцяють притягнути Путіна та Росію до відповідальності "за її звірства та військові злочини".
Ракетні обстріли росіян по Україні: що відомо станом на зараз
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