Масовані ракетні удари Росії по Україні: з'явилася реакція Байдена

Президент США Джо Байден прокоментував терористичну атаку Росії по українських містах та наголосив, що ракетні удари окупантів "ще більше зміцнюють зобов’язання підтримувати український народ".

Про це йдеться у заяві лідера США, опублікованій на сайті Білого дому.

"Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні ракетні удари Росії по Україні, включно з Києвом. Ці напади вбили та поранили мирних жителів і знищили цілі без військового призначення. Вони ще раз демонструють всю жорстокість незаконної війни Путіна проти українського народу. Ми знову закликаємо Росію негайно припинити цю неспровоковану агресію та вивести свої війська з України. Ці напади лише ще більше зміцнюють наше зобов’язання підтримувати народ України скільки завгодно", - зазначили в адміністрації очільника Білого дому.

Байден підкреслив, що разом із союзниками та партнерами Америка продовжуватиме стягувати з Росії кошти за її агресію та надавати військову підтримку Україні. Окрім цього, у Білому домі обіцяють притягнути Путіна та Росію до відповідальності "за її звірства та військові злочини".

Ракетні обстріли росіян по Україні: що відомо станом на зараз

Щодо ситуації на Львівщині в РНБО повідомили, що росіяни пошкодили на Львівщині 11 об’єктів критичної інфраструктури. Втім, обіцяють, що найближчим часом ситуація стабілізується і все стане на свої місця. Секретар РНБО закликає українців не панікувати, бо це лише грає на руку ворогові.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазгначив, що сьогоднішня атака Росії на енергосистему України є наймасштабнішою від початку війни – окупанти завдавали ударів по всьому ланцюгу постачання електроенергії.

Зокрема, внаслідок ракетного удару по Львову близько 90% міста – без електропостачання, трамваї та тролейбуси не курсують.

Мешканців Миколаєва попередили про відсутність вуличного освітлення, у місті не працюватимуть світлофори, а після 17:00 у Миколаєві скоротили кількість електротранспорту на вулицях.

Зеленський дуже крутий вождь; реакція світу на ракетні атаки по Україні - Дмитро Кулеба

Читайте також:оос