Масовані удари тривають: Ізраїль назвав кількість знищених об’єктів бойовиків

Армія оборони Ізраїлю продовжує завдавати ударів по сектору Гази. Ізраїльські війська вдарили по трьох ракетних установках, командних пунктах. Речник ізраїльських військових заявив, що країна зібрала 100 тисяч резервних військ поблизу кордону із сектором Гази.

Про це пише The Times of Israel.

В армії оборони Ізраїлю кажуть, що під час ударів уразили понад 500 цілей, зокрема кілька висотних веж і мечеть з озброєнням ХАМАС, три тунелі в районі Бейт Ханун на півночі Гази.

Речник ХАМАС Абу Убайда стверджує, що бої все ще тривають у кількох районах біля північного кордону Гази, включаючи Зікім, Суфу та Мефальсім. За словами головного речника ЦАХАЛ, бої тривають у кібуцах Беер, Кфар-Аза, Нірім і Алумім на півдні Ізраїлю. Там зачищають бойовиків.

Міністерство охорони здоровʼя повідомляє, що наразі щонайменше 2 315 людей з ізраїльської сторони поранені. Вважається, що загинули понад 700 людей. Арабські медіа пишуть, що загинули понад 420 палестинців, ще близько 2 300 поранені.

Рада безпеки ООН провела екстрене закрите засідання на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАС, але не змогла досягти одностайності, тому не опублікувала спільної заяви.

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Вранці, 7 жовтня, ісламські бойовики ХАМАС завдали ракетних ударів по Ізраїлю з території Сектору Гази. Було випущено понад дві тисячі ракет. Після чого бойовики почали наземне вторгнення до країни. ЦАХАЛ оголосив воєнний стан та розпочав операцію "Залізні мечі", під час якої почав завдавати ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази.

8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив війну, зокрема військово-політичний кабінет проголосував за введення "пункту 40 Алеф" Цей пункт не застосовували з 1973 року, коли розпочалася "Війна Судного дня".

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