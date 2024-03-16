Масований удар по військових об'єктах у Бєлгороді: легіон "Свобода Росії" звернувся до місцевого населення

Добровольці закликають усіх, хто ще не встиг залишити регіон, негайно пройти до укриття.

Добровольці легіону "Свобода Росії", РДК та "Сибірського батальйону" анонсували 16 березня о 17:00 масований удар по військових об'єктах та позиціях ЗС РФ у Бєлгороді.

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі ЛСР.

"Увага! Шановні мешканці Бєлгорода та області! Сьогодні о 17:00 буде завдано масованого удару по військових об'єктах і позиціях ЗС РФ у Бєлгороді. Закликаємо всіх, хто ще не встиг покинути регіон, негайно пройти до укриттів! Ви не зобов'язані ставати живим щитом для путінських силовиків. Бережіть себе та ваших близьких”, – йдеться у повідомленні.

Звернення легіону "Свобода Росії" до мешканців Бєлгорода / Фото: Легіон "Свобода Росії"

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Нагадаємо, у четвер, 14 березня, легіон "Свобода Росії", який на території Російської Федерації бореться із путінським режимом, закликав до термінової евакуації мешканців прикордонних з України населених пунктів через початок активних бойових дій.

Раніше повідомлялося, що російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області, де триває рейд російських добровольців. Серед місцевих мешканців зростає паніка.

15 березня у Білгородській області продовжилися атаки. У Бєлгороді та Бєлгородському районі зранку лунали вибухи, злякані місцеві публікували фото та відео з наслідками прильотів. Місцева влада визнала руйнування і заявила про двох постраждалих.

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