Масове голодування на підтримку Саакашвілі: шпиталізували ще трьох активістів

Припинили голодування вже 20 осіб.

У Тбілісі шпиталізували трьох активістів, які вже дев'ятий день беруть участь у масовому голодування на підтримку засудженого експрезидента Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє телеканал Mtavari.

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Голодування відбувається біля центрального офісу опозиційної партії "Єдиний національний рух". "Близько 300 осіб продовжують голодування. Кілька з них переведені в лікарню бригадами швидкої допомоги, проте стан інших протестувальників більш-менш стабільний", - заявив член політсили Іраклій Надірадзе.

До медказладу потрапили Рамаз Керечашвілі, Емзар Шубладзе і Гоча Інасарідзе. До слова, голодування за рекомендацією керівництва "Нацруху" вже припинили понад 20 осіб. Крім того, семеро людей вже перебувають у лікарні.

За словами голови "Єдиного національного руху" Нікі Мелія, голодування буде безстроковим. Воне не припиниться доти, поки експрезидент не буде звільнений з ув'язнення.

Нагадаємо, Міхеїла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. До цього прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення він потрапить до в'язниці. Адже у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив його до трьох років ув'язнення за перевищення службових повноважень на посаді глави держави.

Після повернення Міхо до Грузії проти нього відкрили ще одну справу – про незаконне перетинання кордону. Після затримання експрезидент розпочав голодування та оголосив себе політв'язнем. Він не їв 50 днів. Його госпіталізували до військової лікарні через тяжкий стан здоров'я.