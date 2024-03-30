Масове отруєння харчовою добавкою: 4 осіб померли та понад 100 — у лікарні

Після вживання продукту люди скаржилися на проблеми з нирками.

Вживання харчової добавки для зниження холестерину, яка містить червоний дріжджовий рис, призвело до смерті 4 людей у Японії. Повідомляється також про понад 100 осіб, які потрапили до лікарні через проблеми з нирками.

Про це повідомило видання The Telegraph.

Після масових скарг від споживачів компанія-виробник харчових добавок Kobayashi Pharmaceutical відкликала три своїх продукти, серед яких - "Beni Koji Choleste Help".

Компанія почала отримувати скарги ще в січні цього року, проте уряду цю інформацію не надала.

Червоний дріжджовий рис, або "бені коджі" – безрецептурна добавка, яку приймають для зниження рівня холестерину. Вона є інгредієнтом десятків інших продуктів, зокрема алкогольного напою саке, а також заправок для салатів.

Kobayashi Pharmaceutical провела аналіз добавки й виявила, що вона могла містити "інгредієнти, які не мали наміру додавати". Однак токсичної хімічної сполуки цитринін, яка виробляється червоним дріжджовим рисом і може пошкодити нирки, виявлено не було.

Наразі Kobayashi Pharmaceutical спільно із Міністерством охорони здоров'я Японії проводять розслідування.

Нагадаємо, харчові добавки - "єшки" - поліпшують зовнішній вигляд, смак і консистенцію продуктів, а також підвищують тривалість зберігання. Також барвники, загусники, консерванти викликають алергію, симптомами якої є кропив'янка, напад астми, висип і подразнення шкіри. Список небезпечних Е-кодів продуктів харчування великий.

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