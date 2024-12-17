Масове поховання в Сирії: правозахисники заявили про 100 тисяч жертв режиму Асада

Глава сирійської правозахисної організації наголосив, що ця цифра є "найконсервативнішою оцінкою" і що масових поховань у країні може бути значно більше.

Глава сирійської правозахисної організації, що базується у США, Муаз Мустафа заявив про виявлення масового поховання під Дамаском, де, за його словами, поховані щонайменше 100 тисяч жертв, закатованих колишнім урядом президента Башара Асада.

Як повідомляє Reuters, Мустафа розповів про місце у районі Ель-Кутайфа, що за 40 кілометрів від столиці Сирії.

Він наголосив, що ця цифра є "найконсервативнішою оцінкою" і що масових поховань у країні може бути значно більше.

"Сто тисяч — це дуже, дуже консервативна оцінка", — підкреслив Мустафа, очільник Сирійської надзвичайної оперативної групи.

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За його словами, серед загиблих є не лише сирійці, а й громадяни США, Великобританії та інших країн.

Мустафа стверджує, що розвідувальний підрозділ сирійських ВПС відповідав за транспортування тіл із військових шпиталів, де жертв катували до смерті, до місць масових поховань. Він додав, що тіла доставлялися муніципальним похоронним бюро Дамаска, яке допомагало їх ховати.

"Нам вдалося поговорити з людьми, які працювали на цих похованнях. Це водії бульдозерів, яких змушували копати могили і притискати тіла, щоб вони помістилися у ями", — розповів Мустафа.

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Reuters не вдалося незалежно підтвердити ці заяви.

Мустафа закликав міжнародну спільноту забезпечити охорону місць масових поховань для збереження доказів злочинів, які можуть бути використані у подальших розслідуваннях.

Нагадаємо, що найжорстокіша тюрма Сирії, яка вважалася найбільш закритою для усього світу, вперше за своє існування стала відкритим об’єктом для масштабного міжнародного розслідування.