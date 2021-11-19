Наймасовіше самогубство століття: історія релігійної секти, де матерів змушували вбивати власних дітей

Внаслідок трагедії загинули 918 осіб, серед яких 304 неповнолітніх та 150 дітей до 10 років.

Лідер великого Джонстаунського культу Джим Джонс спричинив масове самогубство, внаслідок якого загинуло понад 900 осіб. Більшість із них були діти. Джонс промивав мізки людям, аби ті давали отруту власним дітям, а після чого випивали її самі.

Про це пише The Mirror.

Хто такий Джим Джонс

Уродженець штату Індіана, США, він фактично повністю зобов’язаний своїм вихованням матері, яка хоч і скептично ставилася до інституту церкви, проте вірила в духів. Частково цю віру вона прищепила і Джонсу. Ще з дитинства майбутній лідер секти відвідував церквиу п'ятидесятників, адже її представники жили з Джонсом по сусідству.

Джим Джонс — лідер секти / Associated Press

На початку 1950-х чоловік почав проповідувати просто на вулиці. Його промови, хоч і залучали до церкви нових членів, проте змушували адміністрацію вбачати в Джонсові загрозу.

Справа в тому, що майбутній лідер культу наголошував на вийнятковій рівності людей з різними расовими та соціальними ознаками. Це, власне, і повело за ним сотні послідовників, серед яких було більшість афроамериканців. Аби позбавити їх дискримінації, Джонс заснував власну церкву, де проповідував рівність і підтримував комунізм.

Джонс залучав людей у секту безкоштовними їдальнями, дитячими садками, допомогою в медичному обслуговуванні.

На початку 1970-х Джонс взагалі зрікся Біблії і почав висміювати традиційне християнство. Чисельність його послідовників росла. Відтак, відділеня його "Храму народів" почали відкриватися в різних містах. При церкві були будинки для літніх людей та школи, а щомісячне видання Джонса мало наклад 30 тис. примірників.

Джонс був одруженим і мав дітей. Він називав свою сім’ю "веселковою", адже прийомні діти Джонса були різними за етнічністю. Лідер секти працював у міському муніципалітеті, мав широкі зв'язки, і навіть зустрічався з губернатором Каліфорнії, віце-президентом та першою леді США.

Очевидно, через це Джонс став надто самозакоханим і егоцентричним. Дослідник культів Рік Росс назвав його "нарцисичним психопатом". Сам Джонс стверджував, що він є реінкарнацією Ісуса, Будди і Леніна.

Після кількох років пропаганди у різних частинах США негативний вплив Джонса на населення почав викликати підозру у влади. Про культ розповсюдилась негативна реклама, внаслідок чого Джонс переніс свою секту до Південної Америки, де заснував общину Джонстаун.

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Через тяжку акліматизацію лідер культу почав хворіти. У нього з’явились проблеми з мовою, численні манії і параноя — Джонс у всіх бачив зрадників. Попри це він залишатися главою громади. Його послідовники ставилися до нього з любов'ю і повагою, називаючи його "Батьком". Дослідник Рік Росс каже, що лідер секти ще й вживав величезну кількість наркотиків, після чого взагалі втратив здоровий глузл.

Найбільш масове самогубство століття

17 листопада 1978 року конгресмен США і борець з культами Лео Раян відправився у Джонстаун, аби з'ясувати чутки щодо насильного утримання членів секти.

Масове самогубство у Джонстауні / Associated Press

Під час його візиту кілька членів "Храму народів" вирішили вернутись разом з Лео Раяном до США. Цю ідею Джонс не відтримав. І коли 18 листопада люди вирушили з конгресменом до місцевого аеропорту, "охорона" культу відкрила по них вогонь. Внаслідок цього було вбито одного з послідовників, самого Лео Раяна та кількох журналістів.

В той же день Джонс зібрав усіх своїх прибічників і продовжив активно промивати їм мозок. Лідер культу переконав людей провести "революційний акт самогубства". Відтак, 18 листопада 1978 року внаслідок найбільш масового самогубства століття трагічно загинули 918 людей. Серед них було 304 неповнолітніх, в тому числі 150 дітей до 10 років. Джонс просто змусив людей труїти власних дітей і після того вбивати себе.

"Вибір було зроблено за них. Їм просто дали отруту. Деякі батьки, дивлячись на те, як помирають їхні діти, відчували, що сенс життя втрачено, і самі вчиняли самогубство", — пояснює дослідник Росс.

Цьому майже не можливо запобігти

Дослідник наголосив, що жахлива ситуація 1978 року викрила небезпеку, в якій опиняються люди, яким промивають мізки. Росс каже, що, незважаючи на такі жахливі наслідки, нові культи все ще продовжують з’являтись.

Проблема в тому, що їх майже неможливо зупинити на законних підставах. Експерт каже, що влада може втрутитися лише в разі вчинення злочину, а це найчастіше вже буває запізно.

" До того часу, коли лідери культів перетнуть межу злочинності, і правоохоронні органи матимуть право втрутитися, це зазвичай вже надто пізно", — пояснює Росс.

Важливо зазначити, що наразі, нажаль, немає жодного розпорядження чи закону проти сект, культів, промивання мізків людям і маніпулювання їх свідомістю.