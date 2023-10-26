Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Масове вбивство у США та переговори про додаткову допомогу Україні: головні новини ночі 26 жовтня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
10к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Масове вбивство у США та переговори про додаткову допомогу Україні: головні новини ночі 26 жовтня 2023 року

Місто Льюїстон, штат Мен / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 26 жовтня 2023 року: 

  • Байден закликав нового спікера Палати представників якнайшвидше розглянути допомогу Україні та Ізраїлю Читати далі –>
  • В американському штаті Мен в результаті стрілянини загинуло 22 особи (відео) Читати далі –>
  • Новий спікер Палати представників назвав умови погодження допомоги Україні Читати далі –>
  • Повітряні сили повідомили про активність ворожої авіації на південному сході Читати далі –>
  • Бойовики ХАМАС подякували Росії та Китаю за допомогу Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
10к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація