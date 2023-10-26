Масове вбивство у США та переговори про додаткову допомогу Україні: головні новини ночі 26 жовтня 2023 року

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Головні новини ночі 26 жовтня 2023 року:
- Байден закликав нового спікера Палати представників якнайшвидше розглянути допомогу Україні та Ізраїлю Читати далі –>
- В американському штаті Мен в результаті стрілянини загинуло 22 особи (відео) Читати далі –>
- Новий спікер Палати представників назвав умови погодження допомоги Україні Читати далі –>
- Повітряні сили повідомили про активність ворожої авіації на південному сході Читати далі –>
- Бойовики ХАМАС подякували Росії та Китаю за допомогу Читати далі –>
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