Масове вбивство в прямому ефірі: американець в супермаркеті розстріляв понад десять людей

Масове вбивство в прямому ефірі: американець в супермаркеті розстріляв понад десять людей

Жертвами вбивці, який вів онлайн-трансляцію стрілянини, стали переважно афроамериканці.

В американському місті Баффало в штаті Нью-Йорк 18-річний хлопець з автоматичної рушниці розстріляв понад десять людей у супермаркеті. Він транслював свій злочин у прямому ефірі в Інтернеті.

Про це повідомляє Associated Press.

Влада назвала цей інцидент “злочином на ґрунті ненависті та насильницьким екстремізмом на расових мотивах”.

Озброєний чоловік увійшов в супермаркет та відкрив вогонь із автоматичної гвинтівки. На ньому були камуфляжна форма, каска та бронежилет.

Він вів пряму трансляцію в соцмережах, убивши 10 людей і поранивши ще трьох, перш ніж його затримали та взяли під варту. Серед постраждалих від куль - 11 афроамериканців, які становлять більшість у цьому районі міста.

Підозрюваним у стрілянині називають Пейтона Гендрона з міста Конкліна, розташованого приблизно за 320 кілометрів на південний схід від Баффало.

Судячи із трансляції, до супермаркету масовий вбивця приїхав на своїй машині. Він вистрелив у чотирьох людей біля магазину, трьох з них поранив смертельно. Охоронець супермаркету, відставний поліцейський, зробив кілька пострілів, але куля влучила в бронежилет стрільця і не дала ефекту.

Стрілець убив охоронця, а потім пішов через магазин, стріляючи в інших жертв.

Під час затримання поліцейськими підозрюваний приставив рушницю до власної шиї. Двоє офіцерів вмовили його кинути зброю і здатися.

“Це найгірший кошмар, з яким може зіткнутися будь-яка громада, і нам боляче, ми зараз кипимо. Глибину болю, яку відчувають сім’ї і яку всі ми відчуваємо зараз, неможливо навіть пояснити", – сказав мер Баффало Байрон Браун на пресконференції.

Чиновники заявили, що гвинтівка, яку Гендрон використовувала під час нападу, була придбана легально, але магазини, які він використовував для патронів, заборонено продавати в штаті Нью-Йорк.

Нагадаємо, обміління ріки Колорадо через посуху оголило дно найбільшого в США водосховища Мід-Лейк біля міста Лос-Вегаса. Внаслідок цього на березі один за одним знаходять людські скелети.

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