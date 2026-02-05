Масове вимирання чоловіків і демографічна яма: як Путін довів Росію до епохи старості

Демографічна ситуація в Росії / © Associated Press

Демографічна ситуація в Росії продовжує стрімко погіршуватися, свідчачи про прискорене старіння суспільства та глибоку структурну кризу. Частка населення віком від 0 до 35 років скоротилася з 55% 1990 року до близько 40% 2025-го. Після 2020 року темпи цього скорочення суттєво зросли, що створює довгострокові ризики для економіки, ринку праці та соціальної стабільності країни.

Про це свідчать дані Служби зовнішньої розвідки України.

Аналітики фіксують сталу тенденцію демографічного старіння РФ. За збереження нинішніх показників уже до 2040 року частка населення віком до 35 років може впасти до 30%. Це означатиме фактичний перехід Росії до моделі “суспільства людей похилого віку”, характерної для демографічно виснажених держав.

Окремою проблемою залишається різко виражений гендерний дисбаланс. Уже з віку 25–30 років у Росії спостерігається прискорене вимирання чоловічого населення, що призводить до суттєвого переважання жінок у старших вікових групах. За прогнозами експертів, до 2040 року “середнім” мешканцем РФ стане жінка віком 50–55 років.

Ситуацію додатково загострює війна Росії проти України. Масові втрати серед чоловіків призовного та працездатного віку, зростання кількості людей з інвалідністю, еміграція та формування нової демографічної “ями” значно прискорюють скорочення чоловічого населення. Таким чином, війна стає не лише військовим і економічним викликом, а й потужним каталізатором довгострокової демографічної деградації РФ.

Аналітики застерігають: формування так званого “суспільства літніх жінок” неминуче змінюватиме соціальні запити всередині країни. Очікується зростання попиту на жорстку стабільність, консерватизм і посилені заходи безпеки — типові риси зістарюваних і фізично вразливих суспільств. Водночас потенціал до інновацій, економічного оновлення та динамічного розвитку для Росії в такій демографічній реальності різко звужується.

Як Кремль приховує масштаби кризи

На тлі погіршення демографічної ситуації російська влада продовжує намагатися применшувати або ігнорувати реальні наслідки повномасштабної війни проти України, західних санкцій та провальної економічної політики.

Американські аналітики звертають увагу, що нещодавно Володимир Путін фактично визнав уповільнення економіки РФ: за його словами, 2025 року зростання ВВП становило лише 1%, тоді як 2023-го воно складало 4,1%, а 2024-го — 4,3%. Водночас російський диктатор заявив, що таке падіння було “штучним” і нібито пов’язаним зі спробами стримати інфляцію.

Крім того, Путін стверджував, що інфляція в Росії знизилася до 5,6% наприкінці минулого року, порівняно з офіційно заявленими 9,6% 2024-го. Водночас він визнав зростання інфляції до 6,4% у річному вимірі в січні 2026 року, пояснивши це підвищенням ПДВ з 20% до 22% із початку року.

Експерти наголошують: подібні заяви є спробою приховати системну кризу, яка охоплює не лише економіку, а й демографічні основи існування Російської Федерації.

Також нагадаємо, що демографічна ситуація в Україні залишається критичною. За підсумками 2025 року на кожного новонародженого припадало троє померлих.