Масові протести у Бангладеш: прем'єрка подала у відставку і покинула країну

Кількість загиблих від початку масових заворушень у Бангладеш зросла до 300 осіб.

На тлі масових протестів у Бангладеш, під час яких вже загинуло понад 300 осіб, пані прем'єр-міністр країни Шейх Хасіна подала у відставку та вилетіла на віськовому гелікоптері в Індію.

Про це заявив начальник штабу армії Бангладеш Вакер Уз Заман.

Заман заявив, що запропонує президенту Мохаммаду Шахабуддіну сформувати тимчасовий уряд.

"Я поверну в країну мир і порядок", — заявив він.

Також начальник штабу армії пообіцяв притягнути до відповідальності винних у загибелі протестувальників.

Протести в Бангладеш: що відомо

У липні 2024 року в Бангладеш студенти вийшли з вимогами скасувати квоти, за якими 30% робочих місць на державній службі було зарезервовано для сімей ветеранів, які воювали у війні за незалежність країни проти Пакистану 1971 року.

Згодом Верховний суд країни скоротив систему квот до 5% робочих місць, з яких 3% відведено для родичів ветеранів. Втім, попри це, на вихідних протести відновились. Демонстранти вимагали відставки прем'єра Шейх Хасіни після того, як на протестах в липні загинули понад 200 осіб.

Станом на 5 серпня кількість загиблих від початку масових заворушень у Бангладеш зросла до 300 осіб. Впродовж 4 серпня загинули 94 людини.

У країні зачинено освітні заклади, оголошено вихідні з понеділка по середу і введено комендантську годину. Також припинено роботу судів на невизначений термін. Також в країні тривають масові збої в роботі мобільних операторів та інтернет-зв'язку.

Прем'єрка Шейх Хасіна зробила заяву

Напередодні відставки та вильоту до Індії Хасіна заявляла, що в країні займаються "саботажем і погромами", вже не студенти, а злочинці, і з ними треба жорстко розібратися.

Протестувальники захопили її палац у Дацці, втім до цього моменту вона вже встигла його полишити.

Нагадаємо, у січні 2024 року в Бангладеш підпалили поїзд, унаслідок чого загинули 4 людини. Це посилило напруженість в країні напередодні виборів.

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