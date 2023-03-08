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Масові протести у Грузії: силовики влаштували жорсткий розгін (фото, відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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922
Час на прочитання
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Масові протести у Грузії: силовики влаштували жорсткий розгін (фото, відео)

Фото: Associated Press

Поліція почала затримувати протестувальників.

У Тбілісі силовики продовжують застосовувати біля будівлі парламенту спецзасоби для розгону демонстрантів. 

Про це повідомляє "Ехо Кавказу". Відповідні відео жорстокого розгону з'явилися в Мережі.

Зокрема, поліція використовує водомет і сльозогінний газ.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Серед учасників мітингу є постраждалі.

Також повідомляється, що поліція почала затримувати протестувальників, політиків, громадських активістів і студентів. За інформацією грузинського телеканалу "Мтаварі", десятки людей вивезли з місця на мікроавтобусі.

За даними місцевих ЗМІ, силовики вже зачистили площу навпроти парламенту та відтіснили усіх мітингувальників.

Нагадаємо, що у Грузії спалахнули масові протести 7 березня після того, як парламент у першому читанні підтримав проросійський законопроєкт про "агентів іноземного впливу". 

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про протести у Грузії. Також ми писали, чому проросійський закон нищить європейські перспективи Грузії.

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Дата публікації
Перегляди
922
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