Масові протести у Грузії: силовики влаштували жорсткий розгін (фото, відео)

Поліція почала затримувати протестувальників.
У Тбілісі силовики продовжують застосовувати біля будівлі парламенту спецзасоби для розгону демонстрантів.
Про це повідомляє "Ехо Кавказу". Відповідні відео жорстокого розгону з'явилися в Мережі.
Зокрема, поліція використовує водомет і сльозогінний газ.
Серед учасників мітингу є постраждалі.
Також повідомляється, що поліція почала затримувати протестувальників, політиків, громадських активістів і студентів. За інформацією грузинського телеканалу "Мтаварі", десятки людей вивезли з місця на мікроавтобусі.
За даними місцевих ЗМІ, силовики вже зачистили площу навпроти парламенту та відтіснили усіх мітингувальників.
Нагадаємо, що у Грузії спалахнули масові протести 7 березня після того, як парламент у першому читанні підтримав проросійський законопроєкт про "агентів іноземного впливу".
ТСН.ua зібрав усе, що відомо про протести у Грузії. Також ми писали, чому проросійський закон нищить європейські перспективи Грузії.