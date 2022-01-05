Протести у Казахстані: в МЗС повідомили, чи зверталися українці з проханням про евакуацію

Протести у Казахстані: в МЗС повідомили, чи зверталися українці з проханням про евакуацію

Сутички в країні тривають четвертий день.

В Казахстані тривають масові протести та сутички на тлі здорожчання скрапленого газу. Відомо, про постраждалих та загиблих правоохоронців. Міністерство закордонних справ повідомило, чи зверталися українці за допомогою до відомства.

Про це під час брифінгу розповів очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, станом на 5 січня звернень до Міністерства закордонних справ від громадян України не було. "Наразі посольство України в Казахстані не отримало жодного повідомлення щодо прямої загрози їхньому життя та безпеці", – сказав Кулеба.

Урядовець наголосив, у разі небезпеки чи загрози життю громадяни України повинні повідомити у посольство в Казахстані. Він запевнив, що міністерство стежить за ситуацією у Казахстані. Також він закликав українців не брати участі у протестах, які можуть загрожувати небезпекою.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від поїздок до Казахстану у зв'язку із запровадженням надзвичайного стану від 5 по 19 січня через масові протести.

Коротко про протести в країні:

В Казахстані почалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із правоохоронцями , під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли.

У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися , під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв записав нове звернення до народу, в якому пообіцяв "діяти жорстко", Крім цього, він заявив, що вступає на посаду голови Ради Безпеки. Раніше очільником Радбезу був експрезидент Нурсултан Назарбаєв, який очолював країну від 1991-го до 2019 року.

в якому пообіцяв "діяти жорстко", Крім цього, він заявив, що вступає на посаду голови Ради Безпеки. Раніше очільником Радбезу був експрезидент Нурсултан Назарбаєв, який очолював країну від 1991-го до 2019 року. Також він повідомив про перші жертви внаслідок масових протестів, які триваюють у країні декілька днів. За попередньою інформацією, жертвами стали правоохоронці.

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