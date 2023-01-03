Масові затримання, рейди на вулицях та постійні вибухи у містах: як війна з Україною занурює Росію у хаос 

До панічних настроїв у російському суспільстві додається тяжка економічна криза, яка щодня посилюється.

Війна проти України, розв'язана очільником Кремля Володимиром Путіним, занурює Російську Федерацію у хаос.

Про це повідомляє уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарін у Twitter, відповідно до останніх даних, які він отримав.

"Масові затримання в Москві, паніка всередині внутрішніх служб, рейди на вулицях, пожежі, що знищують російські міста, вибухи на військових базах – останні дані свідчать про те, що Росія занурюється в хаос", - написав він.

Окрім цього, за його словами, до панічних настроїв у суспільстві додається тяжка економічна криза, яка щодня посилюється. Станіслав Жарін стверджує, що Росія не може забезпечити громадян навіть елементарними послугами. "Війна з Україною послаблює Росію", - констатував він.

У Кремлі посилюється розбрат

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російський диктатор Путін втратив контроль над власним оточенням, яке відкрито веде боротьбу за вплив в Кремлі і в перспективі - за його місце.

Зауважимо, засновник приватної військової компанії "Вагнер", "кухар Путіна" Євген Пригожин посилив свій вплив на Кремль. Голова ПВК "Вагнер" дозволяє собі гучні політичні заяви, жорстко критикує міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова.

Разом із лідером Чечні Рамзаном Кадировим він домігся усунення з посади командувача угруповання військ "Центр" Олександра Лапіна.

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