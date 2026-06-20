Масові затримки поїздів з Польщі: в "Укрзалізниці" пояснили причину

У Польщі сталися масштабні перебої з енергопостачанням на залізниціУ Польщі сталися масштабні перебої з енергопостачанням на залізниці

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Масові перебої в енергетичній інфраструктурі на території Польщі призвели до збою у розкладі руху поїздів, які прямують із Варшави. Через це виникли суттєві затримки рейсів у напрямку до прикордонних міст Холм та Перемишль.

Про цю надзвичайну ситуацію та зміни у графіках повідомляє пресслужба компанії «Укрзалізниця».

Щоб не залишити мандрівників на вокзалах, українські залізничники спільно з польськими колегами з PKP Intercity ухвалили рішення дочекатися всіх транзитних поїздів. Відтак міжнародні рейси формування УЗ відправлятимуться до України із запізненням орієнтовно до 2,5–3 годин.

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© Укрзалізниця

© Укрзалізниця

© Укрзалізниця

«Таке спільне рішення двох залізниць дозволить пасажирам, які прямують з Польщі до України, продовжити свою подорож без втрати пересадки», — наголосили у відомстві.

Як діяти пасажирам

Представники компанії просять мандрівників уважно слухати оголошення на вокзалах і стежити за інформаційними табло. Актуальну інформацію щодо часу прибуття також можна перевірити на офіційному порталі перевізника.

Якщо ваша подорож передбачає подальшу пересадку вже в межах України, про це необхідно завчасно повідомити поїзну бригаду. Також пасажири можуть звернутися до служби підтримки через застосунок, обов’язково додавши копії квитків на наступний рейс.

«На території України докладемо всіх можливих зусиль для скорочення відставання від графіка та прямуватимемо з пришвидшенням», — пообіцяли залізничники.

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Нагадаємо, через дефіцит квитків на найпопулярнішому напрямку Київ — Львів «Укрзалізниця» вводить додаткові рейси. Рейс 743/744 Київ-Львів на 23 та 24 червня триватиме всього 6 годин, що є найшвидшим способом сполучення між чими містами.

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