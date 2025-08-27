Масові заворушення у Швейцарії: мігранти вимагають "правди" від поліції

Заворушення мігрантів у Швейцарії спровокувала загибель підлітка під час поліцейської гонитви / © скриншот з відео

Реклама

Масові заворушення мігрантів почалися у швейцарському місті Лозанна ввечері вівторка, 26 серпня. Близько двох сотень підлітків влаштували бійки та погроми на вулицях, споруджували та підпалювали барикади, а також атакували поліцейських.

Про це повідомляє BILD.

У правоохоронців летіли каміння, «коктейлі Молотова» та феєрверки. Загорілися сміттєві контейнери, значних пошкоджень зазнав міський автобус. У відповідь поліція була змушена застосувати водомети, сльозогінний газ та гумові кулі. Загалом було затримано сім осіб. Правоохоронцям вдалося припинити заворушення лише після півночі.

Реклама

«Протягом декількох годин у Лозанні спалахнули найжорсткіші заворушення, які Швейцарія пережила за останні десятиліття. Дві ночі насильства знищили образ Швейцарії як стабільної та спокійної країни. Молоді люди в масках, здебільшого чорношкірі, вийшли на вулиці, підпалювали сміття, громили автобуси та вступали в сутички з поліцією», — написало британське видання The Spectator.

Причиною масових протестів стала загибель 17-річного Марвіна М. За інформацією швейцарських ЗМІ, 24 серпня хлопець перевищив швидкість у зоні з обмеженням 30 км/год, керуючи моторолером, який, за даними поліції, вважався викраденим. Коли патруль спробував його зупинити, Марвін навпаки збільшив швидкість, але незабаром не впорався з кермуванням і врізався в стіну. Від отриманих травм підліток загинув.

Перші заворушення та напади на поліцейських розпочалися вже в ніч проти понеділка, 25 серпня. Гнів молодих протестувальників підживлюється тим фактом, що нещодавно в країні стався ще один подібний трагічний випадок. У червні 14-річна дівчина також загинула, намагаючись втекти від поліції на мотоциклі.

«Ми хочемо знати правду про аварії», — заявив один з протестувальників журналістам.

Реклама

Мати Марвіна М. стала на захист свого сина, заявивши в інтерв’ю, що він не викрадав моторолер. Друзі загиблого також висловлюють свою скорботу та нерозуміння агресії. Марвін мріяв про кар’єру репера і разом з ними заснував групу 2SeptG.

В їхньому акаунті TikTok один з друзів написав: «Я приймаю, що кожен сумує по-своєму, але є кращі шляхи. Така поведінка не схожа на Марвіна. Він не був людиною насильства, він не був покидьком».

Нагадаємо, масові протести, що на початку червня охопили Лос-Анджелес, стали результатом свідомої провокації з боку адміністрації Дональда Трампа, яка посилила міграційну політику в країні.