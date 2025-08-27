ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
358
Час на прочитання
2 хв

Масові заворушення у Швейцарії: мігранти вимагають "правди" від поліції

Заворушення у Швейцарії спровокувала загибель 17-річного мігранта, який намагався втекти від поліції.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Заворушення мігрантів у Швейцарії

Заворушення мігрантів у Швейцарії спровокувала загибель підлітка під час поліцейської гонитви / © скриншот з відео

Масові заворушення мігрантів почалися у швейцарському місті Лозанна ввечері вівторка, 26 серпня. Близько двох сотень підлітків влаштували бійки та погроми на вулицях, споруджували та підпалювали барикади, а також атакували поліцейських.

Про це повідомляє BILD.

У правоохоронців летіли каміння, «коктейлі Молотова» та феєрверки. Загорілися сміттєві контейнери, значних пошкоджень зазнав міський автобус. У відповідь поліція була змушена застосувати водомети, сльозогінний газ та гумові кулі. Загалом було затримано сім осіб. Правоохоронцям вдалося припинити заворушення лише після півночі.

«Протягом декількох годин у Лозанні спалахнули найжорсткіші заворушення, які Швейцарія пережила за останні десятиліття. Дві ночі насильства знищили образ Швейцарії як стабільної та спокійної країни. Молоді люди в масках, здебільшого чорношкірі, вийшли на вулиці, підпалювали сміття, громили автобуси та вступали в сутички з поліцією», — написало британське видання The Spectator.

Причиною масових протестів стала загибель 17-річного Марвіна М. За інформацією швейцарських ЗМІ, 24 серпня хлопець перевищив швидкість у зоні з обмеженням 30 км/год, керуючи моторолером, який, за даними поліції, вважався викраденим. Коли патруль спробував його зупинити, Марвін навпаки збільшив швидкість, але незабаром не впорався з кермуванням і врізався в стіну. Від отриманих травм підліток загинув.

Перші заворушення та напади на поліцейських розпочалися вже в ніч проти понеділка, 25 серпня. Гнів молодих протестувальників підживлюється тим фактом, що нещодавно в країні стався ще один подібний трагічний випадок. У червні 14-річна дівчина також загинула, намагаючись втекти від поліції на мотоциклі.

«Ми хочемо знати правду про аварії», — заявив один з протестувальників журналістам.

Мати Марвіна М. стала на захист свого сина, заявивши в інтерв’ю, що він не викрадав моторолер. Друзі загиблого також висловлюють свою скорботу та нерозуміння агресії. Марвін мріяв про кар’єру репера і разом з ними заснував групу 2SeptG.

В їхньому акаунті TikTok один з друзів написав: «Я приймаю, що кожен сумує по-своєму, але є кращі шляхи. Така поведінка не схожа на Марвіна. Він не був людиною насильства, він не був покидьком».

Нагадаємо, масові протести, що на початку червня охопили Лос-Анджелес, стали результатом свідомої провокації з боку адміністрації Дональда Трампа, яка посилила міграційну політику в країні.

Дата публікації
Кількість переглядів
358
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie