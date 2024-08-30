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Масовий мор риби у Греції: влада б'є на сполох через загрозу екологічної катастрофи (відео)

Масовий мор риби у Греції: влада б'є на сполох через загрозу екологічної катастрофи (відео)

У грецькій затоці Пагасітікос загинуло 100 тонн риби / Фото: twitter.com

Тонни прісноводної риби загинули від контакту з морською водою.

У центральній частині Греції прісноводні риби були витіснені зі свого природного довкілля в результаті минулорічних повеней, за якими прийшла багатомісячна сильна посуха. Понад 100 тонн мертвої риби вкрило поверхню затоки Пагасітікос біля порту Волос у Фессалії. Експерти пов'язують масовий мор риби із екстремальними кліматичними коливаннями.

Про це пише EuroNews.

Риба походить з озера Карла в центральній Греції, яке пересохло на початку 1960-х років і було відновлене ​​в 2018 році для боротьби з наслідками посухи. Рівень води різко піднявся минулої осені під час смертельного шторму, що спричинив значну повінь у центральній Греції.

З того часу вода знову відступила через невелику кількість опадів та хвиль спеки, які вразили країну від початку літа. Експерти стверджують, що через відсутність спеціальних загороджувальних споруд у гирлі річки, що впадає у затоку, прісноводна риба була змита паводками та загинула під час контакту з морською водою.

Регіональна влада зафрахтувала траулери та землерийні машини для видалення мертвої риби з води, щоб відвезти її до сміттєпереробного заводу.

"Ми співпрацюємо з усіма, хто хоче допомогти покласти край цьому явищу якнайшвидше. Поки що губернатор оголосив надзвичайний стан", – повідомила Ганна Марія Пападимитріу, заступник губернатора Фессалії.

Муніципалітет Волоса тимчасово закрив пляжі для відвідувачів. Місцевих мешканців та туристів попередили про небезпеку і заборон купання, вилову риби та вживання води з затоки та прилеглих річок.

Мер Волоса Ахіллеас Беос звинувачує регіональну владу в надто повільних діях. На пресконференції він сказав, що сморід нестерпний, і попередив, що гниття риби може стати причиною екологічної катастрофи.

Торгово-промислова палата міста повідомила, що підприємства, розташовані вздовж набережної, особливо у сфері громадського харчування, були змушені призупинити свою діяльність через огидний запах гнилої риби.

Нагадаємо, у річці Сейм на Сумщині виявили масовий мор риби. Причиною стало потрапляння до водойми великої кількості органічних речовин, що знизило рівень кисню у воді.

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