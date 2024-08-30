Масовий мор риби у Греції: влада б'є на сполох через загрозу екологічної катастрофи (відео)

У центральній частині Греції прісноводні риби були витіснені зі свого природного довкілля в результаті минулорічних повеней, за якими прийшла багатомісячна сильна посуха. Понад 100 тонн мертвої риби вкрило поверхню затоки Пагасітікос біля порту Волос у Фессалії. Експерти пов'язують масовий мор риби із екстремальними кліматичними коливаннями.

Про це пише EuroNews.

Риба походить з озера Карла в центральній Греції, яке пересохло на початку 1960-х років і було відновлене ​​в 2018 році для боротьби з наслідками посухи. Рівень води різко піднявся минулої осені під час смертельного шторму, що спричинив значну повінь у центральній Греції.

З того часу вода знову відступила через невелику кількість опадів та хвиль спеки, які вразили країну від початку літа. Експерти стверджують, що через відсутність спеціальних загороджувальних споруд у гирлі річки, що впадає у затоку, прісноводна риба була змита паводками та загинула під час контакту з морською водою.

Регіональна влада зафрахтувала траулери та землерийні машини для видалення мертвої риби з води, щоб відвезти її до сміттєпереробного заводу.

"Ми співпрацюємо з усіма, хто хоче допомогти покласти край цьому явищу якнайшвидше. Поки що губернатор оголосив надзвичайний стан", – повідомила Ганна Марія Пападимитріу, заступник губернатора Фессалії.

Муніципалітет Волоса тимчасово закрив пляжі для відвідувачів. Місцевих мешканців та туристів попередили про небезпеку і заборон купання, вилову риби та вживання води з затоки та прилеглих річок.



Мер Волоса Ахіллеас Беос звинувачує регіональну владу в надто повільних діях. На пресконференції він сказав, що сморід нестерпний, і попередив, що гниття риби може стати причиною екологічної катастрофи.

Торгово-промислова палата міста повідомила, що підприємства, розташовані вздовж набережної, особливо у сфері громадського харчування, були змушені призупинити свою діяльність через огидний запах гнилої риби.

The Municipality of Volos has temporarily revoked the Blue Flag status from six beaches due to environmental concerns about the presence of dead fish in the Pagasitikos Gulf. This precautionary measure is taken to ensure the safety of swimmers and maintain environmental… pic.twitter.com/Dk1N8YJGaV — Greek City Times (@greekcitytimes) August 27, 2024

Нагадаємо, у річці Сейм на Сумщині виявили масовий мор риби. Причиною стало потрапляння до водойми великої кількості органічних речовин, що знизило рівень кисню у воді.

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