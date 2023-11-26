Масовий наліт БПЛА на Росію: з’явились повідомлення про прильоти по військових об'єктах

Повідомляють про вибухи на території Кантемирівської танкової дивізії та поблизу авіабази Кубинка у Підмосков'ї.

Наслідками масованої атаки безпілотників по різних областях Російської Федерації у ніч проти 26 листопада стали вибухи на військових об’єктах під Москвою.

Про це повідомляє російський Telegram-канал ВЧК-ОГПУ з посиланням на власні джерела.

Зокрема, близько 03:15 ночі пролунав вибух, ймовірно, безпілотника на території Кантемирівської танкової дивізії, яка дислокується у Наро-Фомінську Московської області.

Повідомляється, що дрон залетів до розташування 275-го самохідно-артилерійського полку та врізався у п’ятиповерхову цегляну будівлю казарми. Після цього почалася пожежа.

Приблизно о 3:30 вибухи лунали поблизу авіабази Кубинка, розташованій у безпосередній близькості від Москви, де базуються кращі ескадрильї повітряно-космічних сил Росії. “Бавовна”, яку чули мешканці Одинцовського округу Підмосков’я була звуками роботи російської ППО. Однак, не минулося без ексцесів.

Снаряд із ЗРПК “Панцир”, який охороняє цей елітний район, влучив по цивільному будинку в підсобному господарстві "Сад".

“Снаряд пробив стіну та влетів на перший поверх двоповерхового житлового приватного будинку, після чого там почалася пожежа. Господарі житла — літня пара, ночували в спальні на другому поверсі і дивом не постраждали. Вони самостійно загасили полум'я”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, влада РФ повідомила про 11 знищених дронів над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей проти ночі 26 листопада. У ГУР Міноборони підтвердили причетність до наймасовішої атаки дронів на Росію.

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