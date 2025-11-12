Блекаут у Домініканській Республіці: понад 11 млн людей залишилися без світла

Домініканська Республіка / © Associated Press

Домініканська Республіка, що розташована в Карибському морі і має населення понад 11 мільйонів, зіткнулася з масштабним відключенням електроенергії.

Уряд Домініканської Республіки заявив, що причиною масштабного відключення електроенергії стали збої в системі передачі електрики, однак точний фактор, який спричинив аварію, наразі невідомий. Як повідомляє Домініканська компанія з передачі електроенергії, зупинка роботи генераторів у Сан-Педро-де-Макоріс та на електростанції в Кіскеї викликала каскадні збої на інших енергетичних об’єктах. На вечір 11 листопада вже вдалося відновити приблизно 15% енергосистеми, але дата повного відновлення електропостачання для всієї країни поки що не визначена.

«Ми будемо поступово відновлювати електропостачання», — заявив міністр енергетики Домініканської Республіки Джоел Сантос, підкресливши, що пріоритетними залишаються транспортна інфраструктура та система охорони здоров’я.

Міністр також додав, що місцева влада наразі вивчає причини масштабного відключення електроенергії, наголосивши на складності роботи електричної системи та необхідності детального аналізу перед наданням остаточного звіту.

Масштабний блекаут найбільше торкнувся столиці Домініканської Республіки — Санто-Домінго. Через відключення електроенергії зупинився громадський транспорт, включно з метро та канатними дорогами. Лікарні, банки та інші великі установи були переведені на живлення від генераторів, тоді як житлові будинки та дрібні підприємства залишилися без електрики.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, основним джерелом електропостачання Домінікани є нафта, а також вугілля та природний газ. Використання відновлюваних джерел енергії — сонячної, вітрової та гідроенергії — поки що незначне.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, 12 листопада у більшості регіонів України застосовуватимуться графіки погодинних і стабілізаційних відключень електроенергії.