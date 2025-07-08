Масовий напад бджіл на людей у Франції: що стало причиною

В Франції бджоли з невідомої причини напали на перехожих у місті

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У неділю, 6 липня, сотні бджіл протягом кількох хвилин атакували перехожих в Оріяку. Загалом постраждали 24 особи, стан трьох людей оцінюють як критичний.

Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.

Експертна оцінка та можливі причини атаки

Експерт з Паризької школи бджільництва Валід Луліді зазначив, що подібні ситуації ріко трапляються з бджолами, які, на відміну від ос, є вегетаріанцями і більш схильні до оборони, ніж до нападу заради їжі.

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«В ос поганий характер, це загальновідомо; вони вбивають, щоб прогодувати себе», — зазначив Луліді.

Припущення про те, що бджоли могли відбиватися від азіатських шершнів, фахівець одразу спростував. За його словами, це малоймовірно, оскільки азіатські шершні присутні у Франції вже 20 років, і бджоли не реагують на них масово, вилітаючи з вулика для захисту. На думку експерта, найімовірніше, що комахи були чимось спровоковані, але точна причина нападу наразі невідома.

Серед інших можливих пояснень нападу Луліді назвав зміни в поведінці бджіл через гібридизацію місцевої чорної бджоли з імпортованими видами. Це робиться для підвищення медоносності бджіл, але з часом у гібридів можуть виникати «дефекти поведінки, зокрема агресивність».

Поради та безпека

Валід Луліді радить у разі атаки бджіл насамперед не панікувати, але водночас якнайшвидше знайти укриття.

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«Ви не маєте жодного шансу проти рою бджіл, який на вас нападає», — наголосив експерт, пояснивши, що протистояти бджолам та намагатися їх відлякати чи вбити є поганою ідеєю.

Він підкреслив, що в місті це може бути складно, проте на природі достатньо сховатися в густих кущах або пірнути у водойму, щоб збити бджіл з пантелику.

Нагадаємо, родина з дітьми жила в будинку з понад 2000 павуками-відлюдниками. Частина з них були отруйними. Загрозу виявили лише через 5 років.