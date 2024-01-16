Масштаби, глибина та якість тунелів вражають: Ізраїль виявив ще одну фортецю під Сектором Гази

Ізраїльські військові тепер вважають, що під Газою набагато більше тунелів.

Військові ЦАХАЛу виявили ще одну мережу тунелів у Секторі Гази. Вони були здивовані їхніми масштабами, глибиною та якістю.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Працювали 15 років

Тунелі ХАМАСу вважалися серйозною загрозою для ізраїльських військових у секторі Газа ще до початку війни. Бойовики тривалий час працювали над цілою мережею укріплень. Так, один тунель у Секторі Гази був досить широким, щоб високопосадовець ХАМАС міг заїхати на машині всередину. Інший простягався майже на три футбольні поля у довжину і був захований під лікарнею. Під будинком високопоставленого командира ХАМАС ізраїльські військові виявили гвинтові сходи, що ведуть у тунель завглибшки приблизно сім поверхів.

Цими масштабами були вражені як ізраїльські військові та представники влади, так і американські чиновники, які мають досвід роботи в регіоні. Ймовірно, насправді під Газою може бути набагато більше тунелів. У Міноборони Ізраїлю довжину мережі оцінюють у 350 – 450 миль, до тунелів веде близько 5700 окремих шахт.

"Хамас використав час і ресурси за останні 15 років, щоб перетворити Газу на фортецю", – сказав ексофіцер ЦРУ Аарон Грінстоун, який багато працював на Близькому Сході.

Раніше ХАМАС показав тіла вбитих заручників і звинуватив Ізраїль у їхній загибелі.

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