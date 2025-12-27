Масштабна аварія на трасі: десятки машин згоріли вщент

Внаслідок ДТП на японському автобані згоріли десятки машин / © скриншот з відео

Реклама

Аварія, що перетворила швидкісну трасу на кладовище спалених авто, сталася ввечері п’ятниці, 27 грудня, неподалік від столиці Японії Токіо, близько 19:30 за місцевим часом.

Моторошне відео з місця події опублікувало інформаційне агентство Kyodo News. На кадрах видно десятки понівечених та обгорілих машин, заблокованих на засніженій дорозі.

Хронологія катастрофи

За даними поліції, причиною трагедії стала ожеледиця та снігопад. Все почалося з того, що вантажівка врізалася в іншу фуру, яка зупинилася на дорозі після одиночної аварії. Це запустило ланцюгову реакцію: машини, що не встигали загальмувати на слизькій трасі, врізалися одна в одну. Загалом зіткнення розтягнулися на 300 метрів.

Реклама

Пожежа та вибухи

Ситуацію значно погіршило займання пального. Вогонь охопив 20 транспортних засобів.

Пожежа була настільки сильною, що рятувальникам знадобилося понад 7 годин, щоб її приборкати. Деякі автомобілі вигоріли вщент і навіть не підлягають упізнанню.

Очевидці розповідають про жахливі сцени.

«Лід заважав мені кермувати. Я боявся за своє життя», — розповів 60-річний водій вантажівки, який дивом врятувався, звернувши в відбійник. Він також повідомив, що чув позаду себе чотири вибухи.

Реклама

Жертви та постраждалі

Унаслідок аварії загинули двоє людей:

77-річна жінка з Токіо, яка їхала на задньому сидінні легкового авто.

Водій однієї з вантажівок (його тіло знайшли в кабіні).

Ще 26 людей отримали травми, п’ятеро з них перебувають у тяжкому стані.

Рух трасою Канецу в напрямку Токіо повністю перекрито, комунальні служби розчищають дорогу від уламків спалених машин.

Нагадаємо, у Київській області позашляховик влетів у вантажівку. Загинув 8-річний хлопчик. Крім нього, в салоні перебувало ще двоє дітей.