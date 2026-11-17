Зіткнення поїздів у Празі / © Поліція Чеської республіки

Реклама

У столиці Чехії Празі вранці сталася залізнична аварія — два пасажирські поїзди зіткнулися поблизу головного вокзалу. Травм зазнали 46 людей, зокрема громадяни України. Четверо постраждалих дістали тяжкі поранення.

Про це повідомило видання CT24.

Реклама

Аварія сталася близько 07:20 на мосту над вулицею Сейфертова. Зіткнулися поїзди, один із яких прямував до Міловіце, а інший прибував із Млада-Болеслава. У момент удару обидва потяги рухалися з невеликою швидкістю.

Реклама

За інформацією екстрених служб, серед травмованих — двоє машиністів. Четверо людей дістали тяжкі поранення, 12 — травми середньої тяжкості, ще 30 постраждали легко. Поранених доправили до лікарень Праги.

Поліція повідомила, що серед постраждалих є 16 іноземців, зокрема громадяни України, Словаччини, Болгарії та Нігерії.

На місці аварії працювали рятувальники, медики та фахівці з психологічної допомоги. Рятувальну операцію завершили після 09:00.

Міністр транспорту Чехії Іван Беднарік повідомив, що, за попередніми даними, один із поїздів міг проїхати на заборонний сигнал світлофора. Система безпеки активувала екстрену зупинку руху, однак повністю уникнути зіткнення не вдалося. Обидва потяги загальмували перед ударом, що могло зменшити тяжкість наслідків.

Реклама

«На місці вже працюють слідчі-криміналісти, які разом із залізничними інспекторами встановлюють усі причини та обставини аварії, а головне — хто винен у зіткненні поїздів», — зазначили в поліції.

Попередні збитки перевищують 16 мільйонів чеських крон.

Після зіткнення рух поїздів на головному вокзалі Праги частково відновили, проте пасажирів попередили про можливі затримки та обмеження.

Чеська залізниця також заявила про готовність компенсувати постраждалим збитки, пов’язані з травмами та пошкодженням майна. Для цього пасажирам або їхнім родичам запропонували звернутися безпосередньо до перевізника.

Реклама

Нагадаємо, раніше у Єгипті сталася масштабна залізнична катастрофа. Поблизу міста Гіза зіткнулися два пасажирські потяги, внаслідок чого щонайменше четверо людей загинули, ще 88 дістали поранення. Кілька вагонів зійшли з рейок і впали з насипу.

Новини партнерів

Новини партнерів