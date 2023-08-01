Масштабна чистка: чому Сі Цзіньпін замінив керівників елітних ядерних сил Китаю

Це найбільша незапланована перестановка у військовому керівництві Пекіна за майже десятиліття.

Китай замінив двох керівників елітного підрозділу, який управляє своїм ядерним арсеналом, що викликало спекуляції на тему чистки.

Про це пише BBC.

Генерал Лі Ючао, який очолював ракетні війська Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), та його заступник “зникли” на кілька місяців.

Колишній заступник начальника військово-морського флоту Ван Хоубінь і член центрального комітету партії Сюй Сішенг були призначені на їхні місця.

“Остання чистка є важливою... [оскільки] Китай здійснює одну з найглибших змін у ядерній стратегії за останні десятиліття”, — сказав Лайл Морріс, науковий співробітник з питань зовнішньої політики і національної безпеки в Інституті політики азіатського суспільства.

“Сі зміцнив контроль над НВАК у безпрецедентний спосіб, але це не означає, що він завершений. Сі все ще стурбований корупцією в лавах і дав зрозуміти, що абсолютної лояльності до [партії] ще не досягнуто”, — прокоментував він.

Сі також є головою вищого військового командування Китаю, Центральної військової комісії. На зустрічі наприкінці минулого місяця Сі наголосив на необхідності зосередити зусилля на “вирішенні важливих питань, з якими стикаються партійні організації на всіх рівнях, в таких аспектах, як збереження абсолютного лідерства партії над збройними силами”, повідомляють китайські державні ЗМІ.

Пекін не коментує місцезнаходження генерала Лі та його заступника генерала Лю Гуанбіня, але минулого тижня у повідомленні South China Morning Post з'явилася інформація про те, що антикорупційний підрозділ комісії розпочав розслідування щодо цих двох осіб, а також щодо колишнього заступника генерала Лі Чжан Чженьчжуна.

У повідомленні цитуються два неназваних джерела.

Нові призначення Вана і Сюя відбулися за день до 96-ї річниці заснування НВАК 1 серпня. Про них було оголошено на церемонії в штаб-квартирі комісії в Пекіні.

Обидва отримали звання від генерал-лейтенанта до генерал-полковника, що в Китаї є найвищим званням для офіцерів діючої армії.

Морріс сказав, що відставка генерала Лі, разом з нещодавньою заміною колишнього міністра закордонних справ Цинь Гана, є одним із найбільших лідерських викликів для Сі за останній час.

Цінь був відсутній на публічних заходах протягом місяця до того, як минулого тижня його без пояснення причин замінив його попередник Ван І.

У 2014 році в результаті широкої чистки серед військових чинів Китаю колишні заступники голови Центральної військової комісії Сюй Цайхоу і Го Боксіонг були звільнені і притягнуті до відповідальності за корупцію. Го був засуджений військовим судом до довічного ув'язнення, а Сюй помер ще до суду.

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