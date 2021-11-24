Масштабна ДТП на параді в США: кількість жертв зросла, підозрюваному загрожує довічне ув'язнення

У лікарні від отриманих внаслідок наїзду травм помер восьмирічний хлопчик.

До шести зросла кількість жертв дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася під час різдвяного параду у Вокеші в американському штаті Вісконсин.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що у вівторок, 23 листопада, у лікарні від отриманих внаслідок наїзду травм помер восьмирічний Джексон Спаркс. Хлопчик спостерігав за парадом разом із братом, який все ще перебуває у медзакладі.

Нагадаємо, що жертвами наїзду також стали п'ятеро осіб від 52 до 81 року, зокрема члени клубу бабусь, що танцюють, та службовець банку. Окрім того, внаслідок інциденту постраждали 62 людини, серед яких багато дітей.

У вівторок 39-річному кермувальнику позашляховика, який в'їхав у натовп, Дарреллу Бруксу висунули низку звинувачень, зокрема у п'яти умисних вбивствах першого ступеня. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Під час першого судового засідання у цій справі Брукс "плакав, нахилившись, майже поклавши голову на коліна". Суддя залишив його під арештом під заставу в розмірі 5 мільйонів доларів. Наступне слухання призначили на 9:15 ранку 14 січня. Як повідомлялося, у Вокеші в неділю, 21 листопада, о 16:39 за місцевим часом червоний позашляховик протаранив бар'єри та виїхав на проїжджу частину, де відбувався різдвяний парад. За словами свідків, кермувальник, "схоже, навмисно рухався з боку в бік", без спроби сповільнити рух або зупинитися. Брукс також проігнорував кілька спроб його зупинити.

Правоохоронці вважають, що підозрюваний не знав нікого з загиблих і постраждалих учасників параду. Інцидент також не є терористичним актом.

За декілька хвилин до смертельної аварії на Брукса поскаржилися через сімейний конфлікт. Він саме залишив місце події.

Відомо, що американця менше двох тижнів тому звільнили з-під арешту під заставу в тисячу доларів. Його звинувачували в умисному наїзді на жінку.

Брукс також потрапив у поле зору поліціянтів у 2020 році, коли під час сварки відкрив вогонь. Тоді під час арешту в чоловіка виявили викрадений пістолет і три "кольорові пігулки", які згодом дали "ймовірно позитивний результат" на метамфетаміни.

Загалом від 1999 року йому висували звинувачення у скоєнні злочинів 16 разів.

Читайте також: