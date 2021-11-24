Масштабна ДТП на параді в США: кількість жертв зросла, підозрюваному загрожує довічне ув'язнення

У лікарні від отриманих внаслідок наїзду травм помер восьмирічний хлопчик.
До шести зросла кількість жертв дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася під час різдвяного параду у Вокеші в американському штаті Вісконсин.
Про це повідомляє The Associated Press.
Зазначається, що у вівторок, 23 листопада, у лікарні від отриманих внаслідок наїзду травм помер восьмирічний Джексон Спаркс. Хлопчик спостерігав за парадом разом із братом, який все ще перебуває у медзакладі.
Нагадаємо, що жертвами наїзду також стали п'ятеро осіб від 52 до 81 року, зокрема члени клубу бабусь, що танцюють, та службовець банку. Окрім того, внаслідок інциденту постраждали 62 людини, серед яких багато дітей.
Правоохоронці вважають, що підозрюваний не знав нікого з загиблих і постраждалих учасників параду. Інцидент також не є терористичним актом.
За декілька хвилин до смертельної аварії на Брукса поскаржилися через сімейний конфлікт. Він саме залишив місце події.
Відомо, що американця менше двох тижнів тому звільнили з-під арешту під заставу в тисячу доларів. Його звинувачували в умисному наїзді на жінку.
Брукс також потрапив у поле зору поліціянтів у 2020 році, коли під час сварки відкрив вогонь. Тоді під час арешту в чоловіка виявили викрадений пістолет і три "кольорові пігулки", які згодом дали "ймовірно позитивний результат" на метамфетаміни.
Загалом від 1999 року йому висували звинувачення у скоєнні злочинів 16 разів.
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